تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الأزمة التي يمر بها النجم المصري محمد صلاح بسبب تصريحاته الأخيرة في ليفربول، كاشفًا عن آخر تطورات أرض الزمالك.

وما زال صلاح حديث العالم على خلفية التصريحات التي أدلى بها نتيجة عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.

ودخل صلاح في أزمة مع المدرب الهولندي آرني سلوت بعد أن أكد انهيار علاقته به تمامًا، عقب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وخرج النجم المصري إلى وسائل الإعلام موجهًا انتقادات حادة إلى إدارة النادي، كما ألمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "نحن داعمين لمحمد صلاح، وكرة القدم ظروفها أحيانا مختلفة، وبالتالي نحن ندعم صلاح في الظروف التي يمر بها".

وأضاف: "سأتحدث مع صلاح عندما ينضم لمعسكر منتخب مصر وهناك تواصل دائم معه".

وبسؤاله عن أرض الزمالك في أكتوبر، رد وزير الرياضة، قائلًا: "الأسبوع القادم قد يكون هناك قرار بشأن أرض الزمالك ولكن بعد الإجراءات التي يجب أن تنتهي حكوميا".

وأكمل: "لن نترك الزمالك مثله مثل كل المؤسسات ولكن يجب أن تنتهي الإجراءات بشكل سليم حتى لا يتم اتخاذ إجراء عشوائي ينتج عنه مشكلة قانونية".

وأتم: "يمكن الأسبوع المقبل يكون هناك حل، ونتواصل مع إدارة الزمالك دائما، ونؤكد أننا لن نترك مؤسسة كبيرة مثل الزمالك".