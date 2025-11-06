يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي تستضيفه الإمارات خلال شهر نوفمبر الجاري.

صدام سوبر.. موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تكون موعد مباراة الزمالك المقبلة، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويحتضن استاد آل نهيان مواجهة الزمالك وبيراميدز المرتقبة، التي تعد بمثابة تكرار لنصف نهائي نسخة الموسم الماضي.

والتقى الزمالك مع بيراميدز، في نصف النهائي عام 2024، في لقاء شهد تفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكلا منهما.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المتأهل من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.

عبد الرؤوف يقود الزمالك في السوبر

وكان الزمالك قد تغلب على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم، بثلاثية مقابل هدف، سجلها كلا من: ناصر ماهر (هدفين) وعدي الدباغ.

ويدخل الزمالك مواجهات السوبر بقيادة مدربه الشاب أحمد عبد الرؤوف، الذي تولى المسؤولية بصفة مؤقتة، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا