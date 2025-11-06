المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة.. صدام مرتقب مع بيراميدز في السوبر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:18 م 02/11/2025
مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز - صورة أرشيفية

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي تستضيفه الإمارات خلال شهر نوفمبر الجاري.

صدام سوبر.. موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تكون موعد مباراة الزمالك المقبلة، يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويحتضن استاد آل نهيان مواجهة الزمالك وبيراميدز المرتقبة، التي تعد بمثابة تكرار لنصف نهائي نسخة الموسم الماضي.

والتقى الزمالك مع بيراميدز، في نصف النهائي عام 2024، في لقاء شهد تفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكلا منهما.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المتأهل من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.

عبد الرؤوف يقود الزمالك في السوبر

وكان الزمالك قد تغلب على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم، بثلاثية مقابل هدف، سجلها كلا من: ناصر ماهر (هدفين) وعدي الدباغ.

ويدخل الزمالك مواجهات السوبر بقيادة مدربه الشاب أحمد عبد الرؤوف، الذي تولى المسؤولية بصفة مؤقتة، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الزمالك ضد بيراميدز موعد مباراة الزمالك المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

6

تمريرة من ديانج لكن جراديشار لم يلحق بها وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

32

فرينكي دي يونج سدد من خارج منطقة الجزاء وكرته اصطدمت في الدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

70

عرضية لبورنموث ويقابلها ماركوس تافيرنييه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg