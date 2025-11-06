قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف على استبعاد المهاجم ناصر منسي، من قائمة الفريق الأبيض التي سوف تسافر إلى الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

مصدر في الزمالك: منسي ومحمد السيد خارج قائمة السوبر.. وغياب كايد للإصابة

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أحمد عبد الرؤوف قرر استبعاد ناصر منسي من قائمة بطولة السوبر".

وتابع: "عبد الرؤوف فضل استبعاد ناصر منسي لأسباب فنية، في ظل غيابه عن الملاعب خلال الفترة الماضية، واعتماده على ثلاثي آخر هم: عدي الدباغ، سيف الدين الجزيري وعمرو ناصر".

وأكمل: "عبد الرؤوف استقر أيضًا على استبعاد لاعب الوسط الشاب محمد السيد، بينما يستمر غياب الفلسطيني آدم كايد بداعي الإصابة".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، الموافق 6 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب آل نهيان في الإمارات، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وسيقابل الفائز من تلك المواجهة، المتأهل من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نهائي البطولة المحلية يوم 9 نوفمبر.