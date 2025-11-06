المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

0 0
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر في الزمالك ليلا كورة: عبد الرؤوف يستبعد ناصر منسي من قائمة السوبر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:25 م 03/11/2025
ناصر منسي مهاجم الزمالك

ناصر منسي مهاجم الزمالك

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف على استبعاد المهاجم ناصر منسي، من قائمة الفريق الأبيض التي سوف تسافر إلى الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

مصدر في الزمالك: منسي ومحمد السيد خارج قائمة السوبر.. وغياب كايد للإصابة

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أحمد عبد الرؤوف قرر استبعاد ناصر منسي من قائمة بطولة السوبر".

وتابع: "عبد الرؤوف فضل استبعاد ناصر منسي لأسباب فنية، في ظل غيابه عن الملاعب خلال الفترة الماضية، واعتماده على ثلاثي آخر هم: عدي الدباغ، سيف الدين الجزيري وعمرو ناصر".

وأكمل: "عبد الرؤوف استقر أيضًا على استبعاد لاعب الوسط الشاب محمد السيد، بينما يستمر غياب الفلسطيني آدم كايد بداعي الإصابة".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، الموافق 6 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب آل نهيان في الإمارات، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وسيقابل الفائز من تلك المواجهة، المتأهل من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نهائي البطولة المحلية يوم 9 نوفمبر.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قائمة الزمالك ناصر منسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg