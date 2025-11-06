المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

عودة إمام وحوار بنشرقي مع ديانج.. لقطات من تدريب الأهلي الأول في الإمارات (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:29 م 04/11/2025
  عرض 29 صورة
خاض النادي الأهلي تدريبه الأول في الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وركز الجهاز الفني للنادي الأهلي على الجانب البدني في التدريبات التي شهدت أخبارًا سارة لبعض اللاعبين، حيث شارك إمام عاشور، لاعب الوسط، في جزء من التدريبات وذلك بعد عودته من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن المشاركة.

كما تعافى الثنائي محمد شريف وأحمد رضا من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الماضية ليصبحا جاهزان للمشاركة مع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

لقطات من تدريب الأهلي الأول في الإمارات

وشهد تدريب الأهلي الأول في الإمارات، تركيز اللاعبين وبالأخص إمام عاشور ومحمد الشناوي وأشرف بنشرقي، كما ظهر نقاشا بين بنشرقي والمالي أليو ديانج.

لمشاهدة لقطات من تدريب الأهلي الأول اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي كأس السوبر المصري إمام عاشور ديانج بنشرقي تدريب الأهلي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
