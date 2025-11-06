بعد غياب 51 يوما.. إمام عاشور يشارك في جزء من مران الأهلي (صور)

خاض النادي الأهلي تدريبه الأول في الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وركز الجهاز الفني للنادي الأهلي على الجانب البدني في التدريبات التي شهدت أخبارًا سارة لبعض اللاعبين، حيث شارك إمام عاشور، لاعب الوسط، في جزء من التدريبات وذلك بعد عودته من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن المشاركة.

كما تعافى الثنائي محمد شريف وأحمد رضا من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الماضية ليصبحا جاهزان للمشاركة مع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

لقطات من تدريب الأهلي الأول في الإمارات

وشهد تدريب الأهلي الأول في الإمارات، تركيز اللاعبين وبالأخص إمام عاشور ومحمد الشناوي وأشرف بنشرقي، كما ظهر نقاشا بين بنشرقي والمالي أليو ديانج.

لمشاهدة لقطات من تدريب الأهلي الأول اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.