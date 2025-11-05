نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الثلاثاء، لعل أبرزها إيقاف قيد نادي الزمالك، بالإضافة للإعلان عن حكام نصف نهائي كأس السوبر المصري، وظهور إمام عاشور في تدريبات النادي الأهلي.

وجاءت أبرز موضوعات الثلاثاء كالتالي:

اتحاد الكرة يعلن حكام نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

صمود كورتوا لا يكفي.. صلاح يشارك في مرور ليفربول من محطة مدريد بفوز مثير

حقق فريق ليفربول فوزا غاليا على ريال مدريد بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

يورشيتش: الزمالك يمر بمشاكل تنظيمية.. وسأبقى متفائلا لحسم التأهل

كشف كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، أهمية مواجهة الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

أون سبورت من بينها.. 3 قنوات تنقل السوبر المصري في الإمارات

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم الثلاثاء، عن القنوات الناقلة لبطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

قبل السوبر.. الزمالك يعلن انضمام ثنائي برتغالي للجهاز الفني للفريق

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض، على تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا وكوستا ريبيرو في الجهاز الفني للفريق.

في حضور إدوارد وهشام نصر.. الزمالك يبدأ تحضيراته لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في مدينة أبو ظبي الإماراتية استعدادًا للمشاركة في مسابقة كأس السوبر المصري، وذلك في حضور هشام نصر رئيس البعثة وجون إدوارد المدير الرياضي للأبيض.

بعد تعافيهما من الإصابة.. الأهلي يعلن مشاركة شريف وأحمد رضا في التدريبات

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة الثنائي محمد شريف وأحمد رضا في تدريبات الفريق الأحمر التي أقيمت استعدادا لمواجهة سيراميكا.

بعد غياب 51 يومًا.. إمام عاشور يظهر في تدريبات الأهلي (صور)

ظهر إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي لأول مرة في التدريبات خلال معسكر أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس A.

انطلاقة مثالية بعد غياب 28 عاما.. منتخب مصر يبدأ كأس العالم للناشئين باكتساح هايتي (فيديو)

افتتح منتخب مصر تحت 17 عاما مشواره في كأس العالم للناشئين باكتساح هايتي بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الثلاثاء.

الاستعانة بـ"4 أعضاء سابقين".. الأهلي يعلن 11 قرارًا بعد اجتماع المجلس الجديد

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدة قرارات بشأن توزيع المهام والملفات على أعضاء المجلس الجدد.

بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

أعلنت بوابة إيقاف القيد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك.