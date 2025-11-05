المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

هاني سعيد: لا نهتم بأزمات الزمالك.. والغيابات لن تؤثر على بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:55 م 05/11/2025
هاني سعيد

هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن تنظيم بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات جاء بشكل مميز للغاية، مشيرًا إلى أن كل الأمور تسير بسلاسة تامة.

ويشهد السوبر المصري مشاركة الأهلي بطل الدوري عن الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز باعتباره صاحب البطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، غدًا الخميس.

رسالة من هاني سعيد قبل موقعة السوبر

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: "التنظيم ممتاز جدًا، وكل شيء يسير على ما يرام. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها هنا، والأجواء دائمًا رائعة ولا يوجد ما يزعجنا."

وعن مواجهة الزمالك في نصف النهائي، أوضح: "لا توجد حظوظ في كرة القدم، المباراة تحسم داخل الملعب خلال الـ90 دقيقة، سنواجه فريقًا كبيرًا وصاحب تاريخ وجماهيرية، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز: "نعاني من عدة غيابات، لكننا نثق في كل لاعبينا، المجموعة الحالية قادرة على سد أي نقص وتقديم أداء قوي دون أن نشعر بغياب أحد."

وعن الأزمات التي يمر بها الزمالك، علق هاني سعيد قائلًا: "أزمات الزمالك لا تعنينا، نحن نركز فقط على أنفسنا وعلى تحقيق الفوز، الزمالك نادٍ كبير، ومهما كانت ظروفه، يظل قادرًا على تجاوز أي صعوبات والمنافسة بقوة".

7 أشياء استثنائية قد تحدث في السوبر المصري

الزمالك هاني سعيد بيراميدز كأس السوبر المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
تشيلسي

تشيلسي

85

تسديدة رائعة من فاكوندو بونانوتي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى كاراباج إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
