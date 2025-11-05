أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن تنظيم بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات جاء بشكل مميز للغاية، مشيرًا إلى أن كل الأمور تسير بسلاسة تامة.

ويشهد السوبر المصري مشاركة الأهلي بطل الدوري عن الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز باعتباره صاحب البطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، غدًا الخميس.

للتعرف على مواعيد السوبر المصري اضغط هنا

رسالة من هاني سعيد قبل موقعة السوبر

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: "التنظيم ممتاز جدًا، وكل شيء يسير على ما يرام. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها هنا، والأجواء دائمًا رائعة ولا يوجد ما يزعجنا."

وعن مواجهة الزمالك في نصف النهائي، أوضح: "لا توجد حظوظ في كرة القدم، المباراة تحسم داخل الملعب خلال الـ90 دقيقة، سنواجه فريقًا كبيرًا وصاحب تاريخ وجماهيرية، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز: "نعاني من عدة غيابات، لكننا نثق في كل لاعبينا، المجموعة الحالية قادرة على سد أي نقص وتقديم أداء قوي دون أن نشعر بغياب أحد."

وعن الأزمات التي يمر بها الزمالك، علق هاني سعيد قائلًا: "أزمات الزمالك لا تعنينا، نحن نركز فقط على أنفسنا وعلى تحقيق الفوز، الزمالك نادٍ كبير، ومهما كانت ظروفه، يظل قادرًا على تجاوز أي صعوبات والمنافسة بقوة".

7 أشياء استثنائية قد تحدث في السوبر المصري