كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

رغم إيقافه.. دونجا يتجه إلى الإمارات لحضور مباريات الزمالك في السوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:33 م 05/11/2025
نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

نبيل عماد دونجا - لاعب الزمالك

توجه نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، إلى الإمارات لحضور مباريات فريقه في بطولة السوبر المصري.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، التي تستضيفه الإمارات.

ونشر دونجا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة من داخل الطائرة وأكد أنه في رحلة سفر إلى الإمارات لحضور فاعليات السوبر المحلي.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

اتحاد الكرة قد أعلن معاقبة دونجا بالإيقاف 4 مباريات في بطولة السوبر المصري، بسبب الأحداث التي جرت في مباراة الزمالك وبيراميدز، الماضية في البطولة المحلية.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة أيضا إيقاف دونجا من بطولة السوبر في النسخة الحالية بسبب الإيقاف، وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

"أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا" لإخطارهم بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

"تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك السوبر المصري الإمارات دونجا بيراميدز

