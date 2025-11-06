توجه نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، إلى الإمارات لحضور مباريات فريقه في بطولة السوبر المصري.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، التي تستضيفه الإمارات.

ونشر دونجا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة من داخل الطائرة وأكد أنه في رحلة سفر إلى الإمارات لحضور فاعليات السوبر المحلي.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

اتحاد الكرة قد أعلن معاقبة دونجا بالإيقاف 4 مباريات في بطولة السوبر المصري، بسبب الأحداث التي جرت في مباراة الزمالك وبيراميدز، الماضية في البطولة المحلية.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة أيضا إيقاف دونجا من بطولة السوبر في النسخة الحالية بسبب الإيقاف، وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

"أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا" لإخطارهم بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

"تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة".