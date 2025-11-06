يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري 2025 والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستضيف استاد آل نهيان مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويتنافس الفريقان من أجل التأهل للمباراة النهائية يوم 9 نوفمبر، حيث سيلتقي الفائز مع الأهلي أو سيراميكا كليوباترا.

وأفادت مصادر لـ "يلا كورة" أن أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك لن يُجري تغييرات كثيرة على التشكيل مقارنة بالمباراة الماضية ضد طلائع الجيش بالدوري الممتاز والتي انتصر فيها الفريق الأبيض بنتيجة 3-1.

وأضافت المصادر أن عبدالرؤوف قام بتجربة أكثر من طريقة لعب في الأيام الماضية ولكن سيعتمد على الطريقة المعتادة 4-2-3-1 أو 4-3-3.

زيزو والثأر وإنجاز عبدالرؤوف.. 7 أشياء استثنائية قد تحدث في السوبر المصري

حيرة في مركزين

يفتقد الزمالك لخدمات الثنائي (الجناح البرازيلي خوان بيزيرا للإصابة، ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا للإيقاف) في السوبر المصري.

وهذا ما وضع المدرب أحمد عبدالرؤوف في حيرة قبل موقعة الخميس.

ويعد أحمد ربيع هو الأقرب لتعويض غياب نبيل عماد دونجا، بينما يفاضل المدرب بين عبدالحميد معالي أو عدي الدباغ لشغل مركز الجناح الأيمن.

ويجيد الدباغ اللعب على الأطراف كجناح أيمن رغم أن مركزه الأساسي هو رأس الحربة، وربما يتم الاستفادة منه أيضًا إذا تم الاعتماد على طريقة 4-4-2.

موقف محمد صبحي

في الوقت ذاته، شارك محمد صبحي في التدريبات الجماعية للزمالك بعدما شعر بإجهاد عضلي وتم استبداله في لقاء طلائع الجيش الماضي.

وعلم "يلا كورة" أن صبحي جاهز من الناحية الطبية، ولكن القرار الفني بشأن مشاركته لم يحسم بعد.

وفي حالة عدم قدرة محمد صبحي على المشاركة ضد بيراميدز، سيكون محمد عواد هو البديل.

