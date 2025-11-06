المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تأكيد الهيمنة أم انتصار تاريخي.. الأهلي يتحدى طموح سيراميكا في "سوبر الأبطال"

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:10 ص 06/11/2025
الأهلي - الاهلي

الأهلي

المصور: محمد معروف

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية وحاسمة ضد سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025.

وتستضيف أبو ظبي منافسات السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في الخامسة مساء اليوم في نصف نهائي السوبر المصري.

ويخوض الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي الآخر.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث يوم 9 نوفمبر.

للتعرف على مواعيد السوبر المصري اضغط هنا

الأهلي يدافع عن لقب السوبر

لا شك أن السوبر المصري يحمل أهمية خاصة بالنسبة للاعبي الأهلي الذين يسعون لمصالحة جماهيرهم بعد سوء الأداء وتذبذب النتائج في الموسم الحالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للسوبر المصري بـ15 بطولة، علمًا أنه توج باللقب في آخر 4 نسخ.

ويُمني الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي النفس أن يعبر عقبة سيراميكا والتأهل إلى نهائي السوبر من أجل منافسته على اللقب الأول مع القلعة الحمراء.

زيزو والثأر وإنجاز عبدالرؤوف.. 7 أشياء استثنائية قد تحدث في السوبر المصري

طموح سيراميكا وفوز تاريخي

على الجانب الآخر، يعيش سيراميكا كليوباترا أفضل فتراته الفنية تحت قيادة مدربه علي ماهر، فهو الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

ويريد سيراميكا أن يتوج مسيرته الحالية بلقب على حساب الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "طموحنا كبير والفوز باللقب حق مشروع لكل الفرق، ولدينا نفس طموح الأهلي لخطف كأس السوبر".

وأضاف: "نحن معتادون على الضغط، ولدينا لاعبين كبار وبشخصية ودوافع كافية لتحقيق الفوز، ونقاتل للعودة بالنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة".

ويبحث سيراميكا عن فوز تاريخي لم يتحقق على الأهلي في تاريخ مواجهتهما.

ولم يسبق لسيراميكا أن هزم الأهلي بجميع المسابقات (11 هزيمة وتعادلين).

إنجاز عاشور مهدد وهيمنة الأهلي في أبو ظبي.. حقائق وأرقام مثيرة عن السوبر المصري

للمرة الثالثة.. الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر

تحمل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا مفارقة وهي الثالثة بين الفريقين في نصف نهائي السوبر المصري.

والتقى الأهلي مع سيراميكا في مواجهتين سابقتين بنصف نهائي السوبر، فاز المارد الأحمر فيهما (2-1، و1-0).

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

الحدث: نصف نهائي السوبر المصري

التاريخ: 6 نوفمبر 2025

الموعد: الخامسة مساء

الملعب: استاد هزاع بن زايد

الحكم: محمود البنا

القنوات الناقلة: أون سبورت، دبي الرياضية، وأبو ظبي الرياضية

