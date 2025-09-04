المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

انتصارات كاسحة للأهلي ودجلة وفوز أول للزمالك.. نتائج الجولة الثالثة من دوري السيدات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:57 م 04/09/2025
فريق سيدات الأهلي لكرة القدم

الأهلي ودجلة يواصلان التألق

شهدت منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، التي أُقيمت اليوم الخميس، نتائج قوية ومثيرة كان أبرزها الانتصارات الكبيرة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلى جانب وادي دجلة.

نتائج الجولة الثالثة من دوري السيدات

افتتحت الجولة بفوز فريق إس أي كا إف سي الرياضي على إنبي بهدف نظيف، فيما تمكن المصري من تجاوز اتحاد بسيون بنتيجة 2-1.

وفي مواجهة أخرى، خطف بالم هيلز ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-2، بينما تغلب زد على مودرن سبورت بهدفين دون رد.

وكانت أبرز النتائج من نصيب وادي دجلة، الذي حقق أكبر فوز في الجولة بعدما اكتسح فريق الطيران بنتيجة 11-0، في مباراة شهدت سيطرة مطلقة من لاعباته.

من جانب آخر، واصل الأهلي سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الثالث على التوالي، وذلك على حساب فريق رع بخماسية نظيفة عززت موقعه في صدارة المنافسة.

أما الزمالك، فقد تمكن من تسجيل فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بعد تخطي بيراميدز بهدف دون رد، ليبدأ رحلة استعادة توازنه في الدوري.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي المصري الطيران إنبي المقاولون العرب مودرن سبورت وادي دجلة بيراميدز بالم هيلز زد الدوري المصري للسيدات الجولة الثالثة إس أي كا إف سي اتحاد بسيون رع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    23
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-womens-premier-league/2997/news/522392/انتصارات-كاسحة-للأهلي-ودجلة-وفوز-أول-للزمالك-نتائج-الجولة-الثالثة-من-دوري-السيدات", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الهادي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a/294" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"انتصارات كاسحة للأهلي ودجلة وفوز أول للزمالك.. نتائج الجولة الثالثة من دوري السيدات", "alternativeHeadline":"نتائج الجولة الثالثة من دوري السيدات", "description": "شهدت منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، التي أُقيمت اليوم الخميس، نتائج قوية ومثيرة كان أبرزها الانتصارات الكبيرة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلى جانب وادي دجلة. ", "articleSection": "الدوري المصري الممتاز - سيدات", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/23/سيدات-easy-resize-com2025_5_23_19_9.webp", "keywords": "الدوري المصري للسيدات,الجولة الثالثة,الأهلي,الزمالك,وادي دجلة,إنبي,إس أي كا إف سي,المصري,اتحاد بسيون,بالم هيلز,المقاولون العرب,زد,مودرن سبورت,الطيران,بيراميدز,رع ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-womens-premier-league/2997/news/522392/انتصارات-كاسحة-للأهلي-ودجلة-وفوز-أول-للزمالك-نتائج-الجولة-الثالثة-من-دوري-السيدات", "articleBody": "شهدت منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، التي أُقيمت اليوم الخميس، نتائج قوية ومثيرة كان أبرزها الانتصارات الكبيرة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلى جانب وادي دجلة.نتائج الجولة الثالثة من دوري السيداتافتتحت الجولة بفوز فريق إس أي كا إف سي الرياضي على إنبي بهدف نظيف، فيما تمكن المصري من تجاوز اتحاد بسيون بنتيجة 2-1.وفي مواجهة أخرى، خطف بالم هيلز ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-2، بينما تغلب زد على مودرن سبورت بهدفين دون رد.وكانت أبرز النتائج من نصيب وادي دجلة، الذي حقق أكبر فوز في الجولة بعدما اكتسح فريق الطيران بنتيجة 11-0، في مباراة شهدت سيطرة مطلقة من لاعباته.من جانب آخر، واصل الأهلي سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الثالث على التوالي، وذلك على حساب فريق رع بخماسية نظيفة عززت موقعه في صدارة المنافسة.أما الزمالك، فقد تمكن من تسجيل فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بعد تخطي بيراميدز بهدف دون رد، ليبدأ رحلة استعادة توازنه في الدوري.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/5/23/سيدات-easy-resize-com2025_5_23_19_9.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 04T21:57: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-04T21:57:10+03:00", "datePublished" : "2025-09-04T21:57:00+03:00" }