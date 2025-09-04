شهدت منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، التي أُقيمت اليوم الخميس، نتائج قوية ومثيرة كان أبرزها الانتصارات الكبيرة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلى جانب وادي دجلة.

نتائج الجولة الثالثة من دوري السيدات

افتتحت الجولة بفوز فريق إس أي كا إف سي الرياضي على إنبي بهدف نظيف، فيما تمكن المصري من تجاوز اتحاد بسيون بنتيجة 2-1.

وفي مواجهة أخرى، خطف بالم هيلز ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-2، بينما تغلب زد على مودرن سبورت بهدفين دون رد.

وكانت أبرز النتائج من نصيب وادي دجلة، الذي حقق أكبر فوز في الجولة بعدما اكتسح فريق الطيران بنتيجة 11-0، في مباراة شهدت سيطرة مطلقة من لاعباته.

من جانب آخر، واصل الأهلي سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الثالث على التوالي، وذلك على حساب فريق رع بخماسية نظيفة عززت موقعه في صدارة المنافسة.

أما الزمالك، فقد تمكن من تسجيل فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بعد تخطي بيراميدز بهدف دون رد، ليبدأ رحلة استعادة توازنه في الدوري.