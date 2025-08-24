أكد نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لنوتنجهام فورست، أنه يتطلع إلى المضي قدمًا مع النادي، مشيرًا إلى قوة العلاقة التي تجمع بين الفريق وجماهيره.

وقال نونو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، بعدما شوهد وهو يصفق لمشجعي فورست: "الرابطة التي نشأت بين الفريق والجماهير باقية ولن تنكسر، وذلك بفضل اللحظات الرائعة التي عشناها سويًا في الموسم الماضي. لقد كانت رحلة جميلة ستظل خالدة في ذاكرتنا، ومهما حدث فسيبقى هذا الرابط قائمًا".

وعن اجتماعاته هذا الأسبوع مع إيدو جازبار والمدير التنفيذي للنادي إيفانجيلوس ماريناكيس، أوضح نونو: "أؤمن أن الطريقة الوحيدة للعمل داخل أي نادٍ هي أن يسير الجميع في اتجاه واحد وعلى نفس الصفحة. آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك هذا الأسبوع، والمضي قدمًا، وإغلاق باب الأسئلة غير الجادة والروايات الخاطئة التي تُثار حولنا".

ونجا نادي نوتنجهام فورست من فخ الهزيمة أمام مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، لينجح في التعادل (1-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيلهريست بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.