أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر أغسطس 2025، والتي تضم أربعة مدربين تألقوا مع فرقهم في انطلاقة الموسم الجديد.

وسيكون التصويت متاحًا للجماهير حتى يوم الاثنين 8 سبتمبر، على أن يتم إعلان الفائز يوم الجمعة 12 سبتمبر بعد دمج أصوات الجمهور مع لجنة من خبراء كرة القدم.

ريجيس لو بريس (سندرلاند)

لعب 3 – فاز 2 – خسر 1 – فارق أهداف +2

بداية قوية للمدرب الفرنسي في أول مواسمه بالبريميرليج، حيث قاد فريقه للفوز على وست هام (3-0) وبرينتفورد (2-1) ليحتل المركز السادس.

إنزو ماريسكا (تشيلسي)

لعب 3 – فاز 2 – تعادل 1 – فارق أهداف +6

حافظ على سجل خالٍ من الهزائم مع البلوز، وحقق انتصارين كبيرين على وست هام (5-1) وفولهام (2-0)، ليصبح فريقه صاحب أفضل فارق أهداف في الدوري.

ديفيد مويس (إيفرتون)

لعب 3 – فاز 2 – خسر 1 – فارق أهداف +2

بعد الخسارة الافتتاحية أمام ليدز، قاد التوفيز للفوز على برايتون (2-0) ثم وولفرهامبتون (3-2) ليحتل المركز الخامس في الترتيب.

أرنه سلوت (ليفربول)

لعب 3 – فاز 3 – فارق أهداف +4

المدرب الهولندي هو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة هذا الشهر، حيث قاد حامل اللقب للفوز على بورنموث، نيوكاسل وأرسنال مسجلًا 8 أهداف، ليحافظ على صدارة الجدول.