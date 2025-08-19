عبر هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيدًا باستقبال الجماهير له خلال مباراته الأولى مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي.

ورددت جماهير ليفربول هتافات للوافد حديثًا هوجو إيكيتيكي، وذلك بعد أن وضع بصمته مع الفريق خلال مباراته أمام بورنموث، والتي جمعت بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات إيكيتيكي

وتحدث إيكيتيكي، في تصريحات نشرها موقع "ليفربول"، قائلًا: "لقد سمعت الأغنية أثناء تنفيذ الركلة الركنية، لقد كان ذلك مذهلًا، أنا ممتن جدًا وأريد أن أسمعها بصوت أعلى في المرة القادمة لقد كان الأمر ممتعًا".

وانتقل للحديث عن هدفه في شباك بورنموث، قائلًا: "كنت محظوظًا قليلًا باللمسة، حاولت تمرير الكرة من بين أقدام المدافع لكن الكرة ارتدت إلي، ثم وجدت نفسي وحيدًا".

وقال إيكيتيكي عن احتفاله: "الاحتفال كان من أجل ديوجو جوتا، لأنني أعتقد أنه كان يومًا مهمًا له ولعائلته وللجماهير، وبالطبع كنا نحتفل به".

ظهور إيكيتيكي

وشارك إيكيتيكي رفقة ليفربول أمام بورنموث بشكل أساسي، ونجح اللاعب في افتتاح التسجيل بالدقيقة 37 من عمر المباراة.

ووضع هدف إيكيتيكي، فريقه بالمقدمة أمام بورنموث في المباراة التي جرت بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي.

