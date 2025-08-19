المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيكيتيكي: ممتن لجماهير ليفربول.. والاحتفال كان من أجل جوتا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:17 م 19/08/2025
إيكيتيكي

هوجو إيكيتيكي

عبر هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيدًا باستقبال الجماهير له خلال مباراته الأولى مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي.

ورددت جماهير ليفربول هتافات للوافد حديثًا هوجو إيكيتيكي، وذلك بعد أن وضع بصمته مع الفريق خلال مباراته أمام بورنموث، والتي جمعت بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجه إهانات من على كرسيه المتحرك.. حكاية مشجع ليفربول "العنصري" الذي أثار الجدل في إنجلترا

تصريحات إيكيتيكي

وتحدث إيكيتيكي، في تصريحات نشرها موقع "ليفربول"، قائلًا: "لقد سمعت الأغنية أثناء تنفيذ الركلة الركنية، لقد كان ذلك مذهلًا، أنا ممتن جدًا وأريد أن أسمعها بصوت أعلى في المرة القادمة لقد كان الأمر ممتعًا".

وانتقل للحديث عن هدفه في شباك بورنموث، قائلًا: "كنت محظوظًا قليلًا باللمسة، حاولت تمرير الكرة من بين أقدام المدافع لكن الكرة ارتدت إلي، ثم وجدت نفسي وحيدًا".

وقال إيكيتيكي عن احتفاله: "الاحتفال كان من أجل ديوجو جوتا، لأنني أعتقد أنه كان يومًا مهمًا له ولعائلته وللجماهير، وبالطبع كنا نحتفل به".

هدف تاريخي وهشاشة دفاعية.. 5 أرقام من مباراة ليفربول الافتتاحية ضد بورنموث

ظهور إيكيتيكي

وشارك إيكيتيكي رفقة ليفربول أمام بورنموث بشكل أساسي، ونجح اللاعب في افتتاح التسجيل بالدقيقة 37 من عمر المباراة.

ووضع هدف إيكيتيكي، فريقه بالمقدمة أمام بورنموث في المباراة التي جرت بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي هوجو إيكيتيكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg