كلام فى الكورة
نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:02 ص 20/08/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك

نفى نادي نيوكاسل الإنجليزي أن لاعبه ألكسندر إيزاك لم يتم إبلاغه من قبل أن بإمكانه الرحيل هذا الصيف، وذلك ردا على بيان اللاعب في هذا الشأن.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن إيزاك أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل، حيث يسعى للانتقال إلى ليفربول الذي قدّم عرضا لضم اللاعب مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، قابله "الماجبايز" بالرفض.

وتوترت علاقة إيزاك ونيوكاسل على مدار الأسابيع الماضية، قبل أن ينشر اللاعب السويدي بيانا أمس الثلاثاء أشار فيه لتلقيه وعدا من النادي بالسماح له بالرحيل هذا الصيف. طالع التفاصيل من هنا

رد نيوكاسل على إيزاك

لكن النادي رد ببيان رسمي عبّر فيه عن خيبة أمله من رسالة المهاجم الدولي السويدي، مع ترك الباب مفتوحا أمام اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للعودة إلى صفوف الفريق.

وذكر بيان للنادي: "نشعر بخيبة أمل بعدما لفت انتباهنا منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من ألكسندر إيساك هذا المساء".

متحف صلاح.. 103 جوائز فردية مع ليفربول

وأضاف: "نؤكد بوضوح أن أليكس لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي، ولم يقدم أي مسؤول في نيوكاسل يونايتد التزاما على الإطلاق بالسماح له بالرحيل هذا الصيف".

وأوضح: "نريد الحفاظ على أفضل لاعبينا، ولكننا نتفهم أيضا أن اللاعبين لديهم أمنياتهم ونحن نستمع لوجهة نظرهم".

وواصل: "كما أوضحنا لأليكس وممثليه، نحن ملزمون دائما بأخذ مصلحة نيوكاسل والفريق وجماهيره في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار، وكنا واضحين بأن شروط البيع هذا الصيف لم تتحقق، ولا نتوقع أن تتحقق هذه الشروط".

وأتم: "هذا ناد عريق يفخر بتقاليده، ونسعى للحفاظ على روح العائلة داخله، أليكس لا يزال جزءا من عائلتنا، وسيتم الترحيب به عند عودته متى كان مستعدا للانضمام من جديد إلى زملائه في الفريق".

ماذا قدّم إيزاك مع نيوكاسل؟

كان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من ريال سوسيداد في عام 2022.

وشارك اللاعب السويدي في 42 مباراة مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

تقرير: جارناتشو يفضل الانتقال إلى تشيلسي

وإجمالا خاض اللاعب السويدي 109 مباريات بقميص نيوكاسل، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 11.

ولم يشارك إيزاك في المباراة الافتتاحية لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، حيث فشل الفريق في التسجيل وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي أمام أستون فيلا.

وجاء ذلك بعدما تدرب اللاعب منفردا عقب رفضه خوض بعض المباريات الودية في فترة الإعداد.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك

