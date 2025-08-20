نفى نادي نيوكاسل الإنجليزي أن لاعبه ألكسندر إيزاك لم يتم إبلاغه من قبل أن بإمكانه الرحيل هذا الصيف، وذلك ردا على بيان اللاعب في هذا الشأن.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن إيزاك أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل، حيث يسعى للانتقال إلى ليفربول الذي قدّم عرضا لضم اللاعب مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، قابله "الماجبايز" بالرفض.

رد نيوكاسل على إيزاك

لكن النادي رد ببيان رسمي عبّر فيه عن خيبة أمله من رسالة المهاجم الدولي السويدي، مع ترك الباب مفتوحا أمام اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للعودة إلى صفوف الفريق.

وذكر بيان للنادي: "نشعر بخيبة أمل بعدما لفت انتباهنا منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من ألكسندر إيساك هذا المساء".

وأضاف: "نؤكد بوضوح أن أليكس لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي، ولم يقدم أي مسؤول في نيوكاسل يونايتد التزاما على الإطلاق بالسماح له بالرحيل هذا الصيف".

وأوضح: "نريد الحفاظ على أفضل لاعبينا، ولكننا نتفهم أيضا أن اللاعبين لديهم أمنياتهم ونحن نستمع لوجهة نظرهم".

وواصل: "كما أوضحنا لأليكس وممثليه، نحن ملزمون دائما بأخذ مصلحة نيوكاسل والفريق وجماهيره في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار، وكنا واضحين بأن شروط البيع هذا الصيف لم تتحقق، ولا نتوقع أن تتحقق هذه الشروط".

وأتم: "هذا ناد عريق يفخر بتقاليده، ونسعى للحفاظ على روح العائلة داخله، أليكس لا يزال جزءا من عائلتنا، وسيتم الترحيب به عند عودته متى كان مستعدا للانضمام من جديد إلى زملائه في الفريق".

ماذا قدّم إيزاك مع نيوكاسل؟

كان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من ريال سوسيداد في عام 2022.

وشارك اللاعب السويدي في 42 مباراة مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وإجمالا خاض اللاعب السويدي 109 مباريات بقميص نيوكاسل، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 11.

ولم يشارك إيزاك في المباراة الافتتاحية لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، حيث فشل الفريق في التسجيل وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي أمام أستون فيلا.

وجاء ذلك بعدما تدرب اللاعب منفردا عقب رفضه خوض بعض المباريات الودية في فترة الإعداد.

