بحثًا عن دور أكبر.. قلب دفاع آرسنال يقترب من الانتقال إلى بورتو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:57 م 20/08/2025
جاكوب كيويور

جاكوب كيويور

يبدو أن قلب دفاع آرسنال جاكوب كيويور على أعتاب مغادرة النادي، حيث أبدى إحباطه من محدودية دوره في الفريق، وسط اهتمام متزايد من نادي بورتو البرتغالي.

هل تكون البرتغال الوجهة المقبلة؟

وفقًا لصحيفة "أو جوجو" البرتغالية، يراقب بورتو عن كثب وضع المدافع البولندي البالغ من العمر 25 عامًا، الذي فقد مكانته في تشكيلة ميكيل أرتيتا بعد وصول المدافع الإسباني كريستيان موسكويرا هذا الصيف.

20 لاعبا يظهر لأول مرة مع الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

وقدم كيويور أداءً مميزًا في نهاية الموسم الماضي، حيث شارك أساسيًا في آخر 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليعوض غياب جابرييل ماجالهايس المصاب.

رغم تألقه السابق، تراجع دور كيويور في التسلسل الهرمي للفريق، وتفاقم الوضع بعد استبعاده من قائمة مباراة مانشستر يونايتد، مما أثار استياء اللاعب ودفعه للتفكير في مستقبله بعيدًا عن ملعب الإمارات.

وتشير التقارير إلى أن كيويور منفتح الآن على الانتقال، خاصة إذا استمرت فرص اللعب المنتظمة في النقصان.

يونايتد يتطور تكتيكيًا وأرسنال يفوز بلا إقناع (تحليل)

ويرى بورتو في كيويور، الذي سبق له اللعب مع سبيتسيا، إضافة قوية لخط دفاعه، حيث يسعى النادي البرتغالي لتعزيز خياراته الدفاعية.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال بورتو البرتغالي الدور يالإنجليزي جاكوب كيويور

