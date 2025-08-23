يبدو أن قلب دفاع آرسنال جاكوب كيويور على أعتاب مغادرة النادي، حيث أبدى إحباطه من محدودية دوره في الفريق، وسط اهتمام متزايد من نادي بورتو البرتغالي.

هل تكون البرتغال الوجهة المقبلة؟

وفقًا لصحيفة "أو جوجو" البرتغالية، يراقب بورتو عن كثب وضع المدافع البولندي البالغ من العمر 25 عامًا، الذي فقد مكانته في تشكيلة ميكيل أرتيتا بعد وصول المدافع الإسباني كريستيان موسكويرا هذا الصيف.

وقدم كيويور أداءً مميزًا في نهاية الموسم الماضي، حيث شارك أساسيًا في آخر 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليعوض غياب جابرييل ماجالهايس المصاب.

رغم تألقه السابق، تراجع دور كيويور في التسلسل الهرمي للفريق، وتفاقم الوضع بعد استبعاده من قائمة مباراة مانشستر يونايتد، مما أثار استياء اللاعب ودفعه للتفكير في مستقبله بعيدًا عن ملعب الإمارات.

وتشير التقارير إلى أن كيويور منفتح الآن على الانتقال، خاصة إذا استمرت فرص اللعب المنتظمة في النقصان.

ويرى بورتو في كيويور، الذي سبق له اللعب مع سبيتسيا، إضافة قوية لخط دفاعه، حيث يسعى النادي البرتغالي لتعزيز خياراته الدفاعية.