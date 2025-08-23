المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ذا صن: آرسنال يخطف صفقة إيزي من توتنهام

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:41 م 20/08/2025
إيزي

النجم الإنجليزي إيبيريتشي إيزي

دخل نادي آرسنال بقوة على خط المفاوضات لضم النجم الإنجليزي إيبيريتشي إيزي، لاعب كريستال بالاس، في صفقة تقدر قيمتها بـ60 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أن كان الغريم التقليدي توتنهام الأقرب لحسمها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

تحرك سريع من الجانرز

وكان من المنتظر أن يكمل إيزي (27 عامًا) انتقاله إلى توتنهام عقب محادثات مطولة بين دانييل ليفي رئيس السبيرز وستيف باريش رئيس كريستال بالاس، غير أن آرسنال تحرك سريعًا بعد إصابة الألماني كاي هافرتز في الركبة، والتي استدعت البحث عن بديل هجومي لتعزيز صفوف الفريق.

يونايتد يتطور تكتيكيًا وأرسنال يفوز بلا إقناع (تحليل)

اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي سبق له التواجد في أكاديمية آرسنال وكان من مشجعي النادي في طفولته، يرحب بفكرة العودة إلى ملعب الإمارات، ما يمنح الجانرز أفضلية في المفاوضات.

وكان آرسنال قد صرف النظر مؤخرًا عن التعاقد مع إيزي بعد تجديد عقد الشاب إيثان نوانيري، إلا أن إصابة هافرتز أعادت اللاعب إلى دائرة اهتمام المدرب ميكيل أرتيتا.

ضربة قوية لتوتنهام في الميركاتو الصيفي

تجدر الإشارة إلى أن توتنهام توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع كريستال بالاس حول شروط الصفقة يوم الأربعاء الماضي، لكن إدارة "إيجلز" فضلت تأجيل حسمها، رغبةً في الاستعانة باللاعب خلال مواجهة الدوري الأوروبي أمام فريدريكستاد النرويجي.

20 لاعبا يظهر لأول مرة مع الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

وفي حال إتمام الصفقة، ستكون ضربة قوية لتوتنهام الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ضم نجم "الأسود الثلاثة".

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس توتنهام آرسنال البريميرليج ميكيل أرتيتا سوق الانتقالات إيبيريتشي إيزي كاي هافرتز دانييل ليفي

