يشهد اليوم الجمعة، الموافق 22 أغسطس، إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية، على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطلق اليوم الموسم الجديد من مسابقة الدوري الألماني، بينما تفتتح مباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي، وكذلك الإسباني والفرنسي.

كما تنطلق منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري المحترفين (دوري القسم الثاني أ) في مصر.

وتتجه الأنظار لمنافسات الدوري الإماراتي، حيث من المنتظر ظهور ثنائي الجزيرة: محمد النني وإبراهيم عادل، في مواجهة الشارقة.

أبرز مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد - تشيلسي (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس - ألافيس (10:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - أنجيه (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ - لايبزيج (9:30 مساءً).

دوري المحترفين (القسم الثاني أ)

مالية كفر الزيات - بروكسي - (4:30 عصرًا).

السكة الحديد مودرن - الترسانة (6:30 مساءً).

الإنتاج الحربي - راية الرياضية (8:30 مساءً).

الدوري الإماراتي

الشارقة - الجزيرة (7:30 مساءً).

الدوري التونسي

النجم الرياضي بالمتلوي - الصفاقسي (6:30 مساءً).