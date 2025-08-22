المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. صدام وست هام وتشيلسي.. افتتاح الدوري الألماني وظهور ثنائي محترف

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:04 ص 22/08/2025
تشيلسي

تشيلسي ضد وست هام

يشهد اليوم الجمعة، الموافق 22 أغسطس، إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية، على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطلق اليوم الموسم الجديد من مسابقة الدوري الألماني، بينما تفتتح مباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي، وكذلك الإسباني والفرنسي.

لتوفير المال.. بايرن ميونخ يدرس الاكتفاء باستعارة مهاجم

كما تنطلق منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري المحترفين (دوري القسم الثاني أ) في مصر.

وتتجه الأنظار لمنافسات الدوري الإماراتي، حيث من المنتظر ظهور ثنائي الجزيرة: محمد النني وإبراهيم عادل، في مواجهة الشارقة. 

ماذا قدم إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي؟

أبرز مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد - تشيلسي (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس - ألافيس (10:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - أنجيه (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ - لايبزيج (9:30 مساءً).

دوري المحترفين (القسم الثاني أ)

مالية كفر الزيات - بروكسي - (4:30 عصرًا).

السكة الحديد مودرن - الترسانة (6:30 مساءً).

الإنتاج الحربي - راية الرياضية (8:30 مساءً).

الدوري الإماراتي

الشارقة - الجزيرة (7:30 مساءً).

الدوري التونسي

النجم الرياضي بالمتلوي - الصفاقسي (6:30 مساءً).

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي الدوري الألماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg