أموريم: علينا أن نفكر في الأداء.. وبرونو غير معتاد على إضاعة ركلات الجزاء

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:40 م 24/08/2025 تعديل في 25/08/2025
أموريم

روبن أموريم

شعر روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بالإحباط عقب التعادل مع فولهام، في المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي أمام فولهام بهدف لكل فريق، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب كرافن كوتيج.

تصريحات روبن أموريم

استهل روبن أموريم حديثه، في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، قائلًا: "كان يمكننا أن نقدم أداءً أفضل، لكننا نبذل جهدًا كبيرًا، وهذا هو الأهم بالنسبة لي وفي بعض اللحظات لعبنا بشكل جيد، خاصة في بداية المباراة".

وتابع: "عقب الهدف بدأنا نفكر في النتيجة فقط، وليس في الأداء، يجب علينا أن نركز على الأداء، لأنه إذا فكرنا فقط في النتيجة، فلن نقدم ما يجب علينا تقديمه، وسجلنا هدفًا، وكان يجب أن نفعل العكس تمامًا، نحتفظ بالكرة أكثر، لكننا لم نكن أذكياء في تلك اللحظة".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "علينا أن نفكر في الأداء أنا لست مجنونًا، وأعرف مشاعر اللاعبين الذين يلعبون في فريق يجب أن يفوز، لم أشعر بنقص في الرغبة أو الحافز، لكن بعد تسجيل الهدف بدا وكأن اللاعبين شعروا أنه يجب علينا الدفاع، وهذا نوع مختلف من الاستعجال وربما هو ما أثر علينا".

وأكمل أموريم: "أعتقد أنه غير معتاد على إضاعة ركلات الجزاء، هو يعرف أن كل لحظة مهمة في هذا السياق ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الفريق، وشعرت أثناء المباراة أنه لم يكن منخرطًا بشكل كافٍ، لأنه يتحمل الكثير من المسؤولية، وأظن أن ضياع ركلة الجزاء أثر عليه نفسيًا".

وأتم: "نرغب في الفوز بالمباريات، اللاعبون بشر، وهم يعلمون أنهم يلعبون في نادٍ يجب أن يكون أفضل، اليوم بذلوا جهدًا كبيرًا، ربما لم يكن بالطريقة المثالية، لكن يمكنني العمل على ذلك، أنا واثق أننا سنحقق الكثير من الانتصارات".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
