تصريحات رسمية.. هل يبقى ويسا في برينتفورد؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:55 م 25/08/2025
ويسا

ويسا - لاعب برينتفورد

يتوقع المدير الفني كيث أندروز، مدرب نادي برينتفورد، بقاء اللاعب الكونغولي يوان ويسا بين صفوف فريقه هذا الموسم.

وقدم برينتفورد أداءً متباينًا في انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، إذ خسر مباراته الأولى أمام نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف لواحد قبل أن ينتصر في الجولة الثانية على حساب أستون فيلا بهدف نظيف.

مستقبل ويسا مع برينتفورد

وقال كيث أندروز في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الوضع ما زال مشابهًا لما كنا عليه قبل لقاء أستون فيلا.. ويسا لن يكون ضمن قائمة الفريق غدًا ضد بورنموث في كأس الرابطة، ومرة أخرى هذا قرار متعلق بما أراه الأفضل للمجموعة".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي، لم يحدث أي تطور.. وأتوقع تمامًا أن يبقى ويسا مع برينتفورد".

وطالب يوان ويسا بالرحيل عن صفوف برينتفورد هذا الصيف، مثل المهاجم الكاميروني بريان مبيومو الذي أتم انتقاله إلى مانشستر يونايتد في صفقة تجاوزت 70 مليون يورو.

وظل ويسا مطلوبًا في أكثر من نادٍ إنجليزي، من بينها توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست.

ويدافع ويسا عن شعار برينتفورد منذ انضمامه في صيف 2021، ليسجل القادم من لوريان الفرنسي 49 هدفًا إلى جانب 13 تمريرة حاسمة في 149 مباراة رسمية.

مباراة برينتفورد القادمة
الدوري الإنجليزي برينتفورد يوان ويسا

