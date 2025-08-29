المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ذا أثليتك: ماينو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:57 ص 29/08/2025
كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد

كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، أن كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، قد طلب مغادرة صفوف الشياطين الحمر، على سبيل الإعارة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بسبب كأس العالم.. ماينو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد

وأكدت شبكة ذا أثلتيك أن كوبي ماينو أبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل على سبيل الإعارة، قبل إغلاق نافذة الانتقالات، من أجل ضمان المشاركة بصفة مستمرة.

وسط اهتمام محلي وأوروبي.. مانشستر يونايتد يتوقع عروضًا لضم ماينو

وأشار ماينو في اجتماع عقده يوم الخميس مع مسؤولي الشياطين، أنه لا يرغب في إنهاء علاقته بالنادي، والرحيل بصفة نهائية، لكنه يعتقد أن وضعه الحالي لا يتيح له فرصة تطوير قدراته.

وأوضح اللاعب الدولي الشاب رغبته في مغادرة أولد ترافورد مؤقتًا، للحصول على فرصة لعب مُنتظمة، خاصة قبل مشاركته المُحتملة في كأس العالم 2026.

وفي المقابل، أكدت إدارة مانشستر يونايتد لماينو أنها لن توافق على الإعارة، لأنها تقدر إمكانياته، وتتوقع منه البقثاء، والمنافسة على مكانه في تشكيل المدرب روبن أموريم.

تشكيل أموريم يحبط كوبي ماينو

وأضافت أن ماينو يشعر بإحباط شديد، لعدم مشاركته في أي من مباراتي الفريق الافتتاحيتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجلس ماينو بديلًا ولم يشارك في أول مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم الهزيمة ضد أرسنال ثم التعادل مع فولهام، قبل أن يشارك بصفة أساسية في الخسارة الكارثية أمام جريمسبي تاون في الدور الثاني من كأس كاراباو.

بعد صدمة الكأس.. مانشستر يونايتد يحدد بديلين لأموريم

درس بايرن ميونيخ إمكانية ضم ماينو، لكنه لم يُعلن رسميًا عن اهتمامه، بينما كان إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لباير ليفركوزن، يرغب في لمّ شمله مجددًا مع لاعبه السابق في صفوف الشياطين، لكنه يُعتقد أن الصفقة بعيدة عن متناول النادي الألماني ماليًا.

ويستمر عقد ماينو الحالي مع مانشستر يونايتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعدما مدد عقده في 2023، عقب مستوياته المميزة تحت قيادة المدرب السابق إريك تين هاج.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد روبن أموريم كوبي ماينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg