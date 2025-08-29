كشفت تقارير صحفية، أن كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، قد طلب مغادرة صفوف الشياطين الحمر، على سبيل الإعارة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بسبب كأس العالم.. ماينو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد

وأكدت شبكة ذا أثلتيك أن كوبي ماينو أبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل على سبيل الإعارة، قبل إغلاق نافذة الانتقالات، من أجل ضمان المشاركة بصفة مستمرة.

وسط اهتمام محلي وأوروبي.. مانشستر يونايتد يتوقع عروضًا لضم ماينو

وأشار ماينو في اجتماع عقده يوم الخميس مع مسؤولي الشياطين، أنه لا يرغب في إنهاء علاقته بالنادي، والرحيل بصفة نهائية، لكنه يعتقد أن وضعه الحالي لا يتيح له فرصة تطوير قدراته.

وأوضح اللاعب الدولي الشاب رغبته في مغادرة أولد ترافورد مؤقتًا، للحصول على فرصة لعب مُنتظمة، خاصة قبل مشاركته المُحتملة في كأس العالم 2026.

وفي المقابل، أكدت إدارة مانشستر يونايتد لماينو أنها لن توافق على الإعارة، لأنها تقدر إمكانياته، وتتوقع منه البقثاء، والمنافسة على مكانه في تشكيل المدرب روبن أموريم.

تشكيل أموريم يحبط كوبي ماينو

وأضافت أن ماينو يشعر بإحباط شديد، لعدم مشاركته في أي من مباراتي الفريق الافتتاحيتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجلس ماينو بديلًا ولم يشارك في أول مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم الهزيمة ضد أرسنال ثم التعادل مع فولهام، قبل أن يشارك بصفة أساسية في الخسارة الكارثية أمام جريمسبي تاون في الدور الثاني من كأس كاراباو.

بعد صدمة الكأس.. مانشستر يونايتد يحدد بديلين لأموريم

درس بايرن ميونيخ إمكانية ضم ماينو، لكنه لم يُعلن رسميًا عن اهتمامه، بينما كان إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لباير ليفركوزن، يرغب في لمّ شمله مجددًا مع لاعبه السابق في صفوف الشياطين، لكنه يُعتقد أن الصفقة بعيدة عن متناول النادي الألماني ماليًا.

ويستمر عقد ماينو الحالي مع مانشستر يونايتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعدما مدد عقده في 2023، عقب مستوياته المميزة تحت قيادة المدرب السابق إريك تين هاج.