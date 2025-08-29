ذا أثلتيك: تشيلسي يقترب من ضم موهبة برايتون

كشفت شبكة ذا أثلتيك، أن نادي تشيلسي يقترب من ضم الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي، لاعب خط وسط برايتون، بعد فشل صفقة انتقاله إلى ليدز يونايتد.

رغم حجز الرحلة.. فشل صفقة انتقال بونانوتي إلى ليدز

وأكدت أن ليدز كان قد حجز رحلة لنقل فاكوندو من أجل إتمام الصفقة، لكنه لم يستقل الطائرة، بعد تعثر المفاوضات مع برايتون لضمه على سبيل الإعارة، رغم حجز موعد آخر للفحص الطبي.

لم يُخفِ دانييل فاركه مدرب ليدز رغبته في تعزيز خط هجوم الفريق، بصفقات قوية، حيث ارتبط الفريق بضم عدة لاعبين أبرزهم: بلال الخنوس، وديلان باكوا، وإدوارد سبيرتسيان.

وأوضحت أن تشيلسي أصبح الأقرب لتدعيم صفوفه بخدمات اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 20 عامًا، بعدما كان مهتمًا بضم الهولندي تشافي سيمونز من لايبزيج.

أرقام فاكوندو بونانوتي صفقة تشيلسي المحتملة

وأضافت أن تشيلسي اقترب من إتمام الاتفاق مع برايتون، لاستعارة بونانوتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولعب بونانوتي 35 مباراة مع ليستر سيتي، على سبيل الإعارة، في الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وستمثل صفقة بونانوتي جزءًا جديدًا في سلسلة الصفقات بين برايتون وتشيلسي، بعد جواو بيدرو، مويسيس كايسيدو، روبرت سانشيز ومارك كوكوريلا.