كلام فى الكورة
ذا أثلتيك: تشيلسي يقترب من ضم موهبة برايتون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:57 م 29/08/2025
فاكوندو بونانوتي

فاكوندو بونانوتي لاعب برايتون

كشفت شبكة ذا أثلتيك، أن نادي تشيلسي يقترب من ضم الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي، لاعب خط وسط برايتون، بعد فشل صفقة انتقاله إلى ليدز يونايتد.

رغم حجز الرحلة.. فشل صفقة انتقال بونانوتي إلى ليدز

وأكدت أن ليدز كان قد حجز رحلة لنقل فاكوندو من أجل إتمام الصفقة، لكنه لم يستقل الطائرة، بعد تعثر المفاوضات مع برايتون لضمه على سبيل الإعارة، رغم حجز موعد آخر للفحص الطبي.

الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يعلن تعاقده مع أوكافور من ميلان

لم يُخفِ دانييل فاركه مدرب ليدز رغبته في تعزيز خط هجوم الفريق، بصفقات قوية، حيث ارتبط الفريق بضم عدة لاعبين أبرزهم: بلال الخنوس، وديلان باكوا، وإدوارد سبيرتسيان.

وأوضحت أن تشيلسي أصبح الأقرب لتدعيم صفوفه بخدمات اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 20 عامًا، بعدما كان مهتمًا بضم الهولندي تشافي سيمونز من لايبزيج.

أرقام فاكوندو بونانوتي صفقة تشيلسي المحتملة

وأضافت أن تشيلسي اقترب من إتمام الاتفاق مع برايتون، لاستعارة بونانوتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رومانو: الاتفاق تم.. جارناتشو إلى تشيلسي

ولعب بونانوتي 35 مباراة مع ليستر سيتي، على سبيل الإعارة، في الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وستمثل صفقة بونانوتي جزءًا جديدًا في سلسلة الصفقات بين برايتون وتشيلسي، بعد جواو بيدرو، مويسيس كايسيدو، روبرت سانشيز ومارك كوكوريلا.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي برايتون فاكوندو بونانوتي

