المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل مانشستر يونايتد.. تغيير وحيد.. وأونانا وسيسكو بين البدلاء أمام بيرنلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:23 م 30/08/2025
أموريم أونانا

أونانا رفقة روبن أموريم في مانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، التشكيل الذي يبدأ به اليوم السبت أمام بيرنلي في مباراة تقام بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مصالحة الجماهير الغاضبة من توديع كأس كاراباو من دور الـ32 أمام جريمبسي تاون الناشط في الدرجة الرابعة، كما يتطلع إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر ضد أرسنال ثم تعادل مع فولهام.

يشار إلى أن بيرنلي فاز في مباراة واحدة وخسر أخرى في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليجمع 3 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: ديوجو دالوت، كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز، أماد ديالو

الهجوم: بريان مبيومو، ماتياس كونيا

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: أندريه أونانا، باتريك دورجو، آيدن هيفين، هاري ماجواير، نصير مزراوي، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

ويشارك دالوت بدلًا من دورجو كتغيير وحيد في تشكيل مانشستر يونايتد، مقارنة بالمباراة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام فولهام.

واختار أموريم إبقاء أونانا وسيسكو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بعد أدائهما المخيب للآمال في لقاء جريمبسي تاون بكأس كاراباو.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بيرنلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg