أعلن المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، التشكيل الذي يبدأ به اليوم السبت أمام بيرنلي في مباراة تقام بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مصالحة الجماهير الغاضبة من توديع كأس كاراباو من دور الـ32 أمام جريمبسي تاون الناشط في الدرجة الرابعة، كما يتطلع إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر ضد أرسنال ثم تعادل مع فولهام.

يشار إلى أن بيرنلي فاز في مباراة واحدة وخسر أخرى في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليجمع 3 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: ديوجو دالوت، كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز، أماد ديالو

الهجوم: بريان مبيومو، ماتياس كونيا

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: أندريه أونانا، باتريك دورجو، آيدن هيفين، هاري ماجواير، نصير مزراوي، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

ويشارك دالوت بدلًا من دورجو كتغيير وحيد في تشكيل مانشستر يونايتد، مقارنة بالمباراة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام فولهام.

واختار أموريم إبقاء أونانا وسيسكو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بعد أدائهما المخيب للآمال في لقاء جريمبسي تاون بكأس كاراباو.