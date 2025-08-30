المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تقارير: روما يدخل في مفاوضات لضم مهاجم تشيلسي الصاعد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:23 م 30/08/2025
تيريك جورج مهاجم تشيلسي

تيريك جورج مهاجم تشيلسي

كشف تقارير صحفية عن أن نادي روما الإيطالي، قد دخل في مفاوضات جدية مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، لضم المهاجم الصاعد تيريك جورج، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

روما يسابق فولهام لحسم صفقة مهاجم تشيلسي

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "نادي روما دخل في مفاوضات مباشرة جديدة بشأن صفقة تيريك جورج بعد مشاركته مع تشيلسي اليوم".

وتابع: "المفاوضات جارية بشأن عقد دائم مع بند بيع بسعر مغرٍ".

وأضاف: "يُفهم أن فولهام تواصل أيضًا مع تشيلسي لضم اللاعب، لكن روما يحاول أخذ الأسبقية قبل وصول أي عروض من أندية أخرى".

ويعد تيريك أحد أبناء أكاديمية نادي تشيلسي، والذي تم تصعيده للفريق الأول في شهر ديسمبر الماضي.

أرقام تيريك جورج مع تشيلسي

ولعب تيريك جورج في 27 مباراة بقميص الفريق الأول لتشيلسي، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

وشارك المهاجم صاحب الـ 19 عامًا، في انتصار تشيلسي اليوم على حساب فولهام، بهدفين دون رد، حيث دخل كبديل في الدقيقة 14 عقب إصابة ليام ديلاب، قبل أن يتم استبدال مهاجم البلوز بأندريه سانتوس في الدقيقة 81.

جواو بيدرو يواصل تألقه.. تشيلسي يعبر فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

مباراة تشيلسي القادمة
روما تشيلسي تيريك جورج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

