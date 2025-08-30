تقارير: روما يدخل في مفاوضات لضم مهاجم تشيلسي الصاعد

كشف تقارير صحفية عن أن نادي روما الإيطالي، قد دخل في مفاوضات جدية مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، لضم المهاجم الصاعد تيريك جورج، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

روما يسابق فولهام لحسم صفقة مهاجم تشيلسي

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "نادي روما دخل في مفاوضات مباشرة جديدة بشأن صفقة تيريك جورج بعد مشاركته مع تشيلسي اليوم".

وتابع: "المفاوضات جارية بشأن عقد دائم مع بند بيع بسعر مغرٍ".

وأضاف: "يُفهم أن فولهام تواصل أيضًا مع تشيلسي لضم اللاعب، لكن روما يحاول أخذ الأسبقية قبل وصول أي عروض من أندية أخرى".

ويعد تيريك أحد أبناء أكاديمية نادي تشيلسي، والذي تم تصعيده للفريق الأول في شهر ديسمبر الماضي.

أرقام تيريك جورج مع تشيلسي

ولعب تيريك جورج في 27 مباراة بقميص الفريق الأول لتشيلسي، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

وشارك المهاجم صاحب الـ 19 عامًا، في انتصار تشيلسي اليوم على حساب فولهام، بهدفين دون رد، حيث دخل كبديل في الدقيقة 14 عقب إصابة ليام ديلاب، قبل أن يتم استبدال مهاجم البلوز بأندريه سانتوس في الدقيقة 81.

