كشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قد أبلغ نظيره بايرن ميونخ الألماني، بإلغاء صفقة إعارة المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون للفريق البافاري، خلال الميركاتو الصيفي.

وتوصل الفريقان لاتفاق صباح اليوم، على إعارة جاكسون لبايرن ميونخ، مقابل 15 مليون يورو.

ذا أثلتيك: تشيلسي يتراجع عن إعارة جاكسون بعد إصابة ديلاب

وأكدت شبكة ذا أثلتيك أن تشيلسي أبلغ بايرن ميونخ برفضه إعارة نيكولاس جاكسون، وذلك بعد إصابة مهاجمه ليام ديلاب، خلال مواجهة فولهام عصر اليوم.

تقارير: نيكولاس جاكسون يقترب من الانتقال إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

وكان المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، قد سافر إلى ألمانيا، ووصل إلى مطار ميونخ خلال الساعات الماضية، للانضمام إلى بايرن، لكن تشيلسي طلب عودة نجم منتخب السنغال الدولي إلى لندن.

وتعرض ديلاب لإصابة قوية خلال فوز فريقه على فولهام يوم السبت، وصرح المدرب إنزو ماريسكا بأنه يتوقع غياب المهاجم لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ورغم اتفاق تشيلسي مع بايرن ميونخ على انتقال جاكسون للأخير، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء مقابل 80 مليون يورو، لكن البلوز قرروا التراجع عن استكمال الصفقة، بسبب تواجد جواو بيدرو كمهاجم وحيد في قائمة الفريق.

تصريحات ماريسكا عقب إصابة ديلاب

وقال إنزو ماريسكا عقب الانتصار على فولهام: "عندما يكون لديك مهاجمان، فهذا يكفي، عندما يصاب أحدهما لأسابيع، فهذا لا يكفي، لقدلعبنا اليوم لأكثر من ساعة مع تيريك جورج، وكان مستواه رائعًا".

ماريسكا: إصابة ديلاب خطيرة.. وتشيلسي قد يتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف

وأتم: "آخر مرة لعب فيها كرقم 9 كانت ضد مانشستر يونايتد العام الماضي، حاولنا استخدام حلول مختلفة، كانت هناك بعض المباريات التي استخدمنا فيها بيدرو نيتو كرقم 9، ولكن بالتأكيد عندما يكون لديك مهاجمان رقم 9 حقيقيان، فهذا يكفي".