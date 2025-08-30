المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"رغم وصوله لألمانيا".. تشيلسي يبلغ بايرن ميونخ بإلغاء صفقة جاكسون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:54 م 30/08/2025
نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي

نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قد أبلغ نظيره بايرن ميونخ الألماني، بإلغاء صفقة إعارة المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون للفريق البافاري، خلال الميركاتو الصيفي.

وتوصل الفريقان لاتفاق صباح اليوم، على إعارة جاكسون لبايرن ميونخ، مقابل 15 مليون يورو.

ذا أثلتيك: تشيلسي يتراجع عن إعارة جاكسون بعد إصابة ديلاب

وأكدت شبكة ذا أثلتيك أن تشيلسي أبلغ بايرن ميونخ برفضه إعارة نيكولاس جاكسون، وذلك بعد إصابة مهاجمه ليام ديلاب، خلال مواجهة فولهام عصر اليوم.

تقارير: نيكولاس جاكسون يقترب من الانتقال إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

وكان المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، قد سافر إلى ألمانيا، ووصل إلى مطار ميونخ خلال الساعات الماضية، للانضمام إلى بايرن، لكن تشيلسي طلب عودة نجم منتخب السنغال الدولي إلى لندن.

وتعرض ديلاب لإصابة قوية خلال فوز فريقه على فولهام يوم السبت، وصرح المدرب إنزو ماريسكا بأنه يتوقع غياب المهاجم لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ورغم اتفاق تشيلسي مع بايرن ميونخ على انتقال جاكسون للأخير، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء مقابل 80 مليون يورو، لكن البلوز قرروا التراجع عن استكمال الصفقة، بسبب تواجد جواو بيدرو كمهاجم وحيد في قائمة الفريق.

تصريحات ماريسكا عقب إصابة ديلاب

وقال إنزو ماريسكا عقب الانتصار على فولهام: "عندما يكون لديك مهاجمان، فهذا يكفي، عندما يصاب أحدهما لأسابيع، فهذا لا يكفي، لقدلعبنا اليوم لأكثر من ساعة مع تيريك جورج، وكان مستواه رائعًا".

ماريسكا: إصابة ديلاب خطيرة.. وتشيلسي قد يتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف

وأتم: "آخر مرة لعب فيها كرقم 9 كانت ضد مانشستر يونايتد العام الماضي، حاولنا استخدام حلول مختلفة، كانت هناك بعض المباريات التي استخدمنا فيها بيدرو نيتو كرقم 9، ولكن بالتأكيد عندما يكون لديك مهاجمان رقم 9 حقيقيان، فهذا يكفي".

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي بايرن ميونخ نيكولاس جاكسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg