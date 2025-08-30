المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ذا أثلتيك: ليفربول يتقدم بعرض رسمي لضم جويهي من كريستال بالاس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:52 م 30/08/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

كشفت شبكة ذا أثلتيك، عن تقدم نادي ليفربول بعرض رسمي، للتعاقد مع مارك جويهي، مدافع فريق كريستال بالاس، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تقارير تكشف قيمة عرض ليفربول لضم مدافع كريستال بالاس

وأكدت أن ليفربول قد قدم عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، بدون أي إضافات، بينما لم يرد نادي كريستال بالاس حتى الآن على عرض ليفربول.

وأوضحت أن قلب الدفاع الإنجليزي، صاحب الـ 25 عامًا، يرحب بالانتقال لصفوف الريدز، وذلك بشرط الناديين لاتفاق.

وأضافت أن كريستال بالاس لا يزال يعمل على تعزيز صفوفه بصفقات جديدة، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

كريستال بالاس يخشى رحيل جويهي مجانًا

أعرب أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، عن رغبته في الاحتفاظ بجويهي، خاصةً في هذه المرحلة المتأخرة من سوق الانتقالات، لكن الفريق اللندني لا يريد خسارته كلاعب حرّ الصيف المقبل، عندما ينتهي عقده.

جلاسنر: لا بد أن يبقى جويهي في كريستال بالاس

أفادت صحيفة "ذا أثلتيك" في وقت سابق من هذا الشهر، أن ليفربول دخل في مفاوضات جادة مع كريستال بالاس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع جويهي، الذي طلب ضمانات بشأن أوقات مشاركته مع الريدز، قبل كأس العالم 2026.

وأشارت إلى أن كريستال بالاس قد رفض أربعة عروض من نيوكاسل يونايتد لضم قلب الدفاع الصيف الماضي، ووصلت قيمة عرضه الأخير إلى 65 مليون جنيه إسترليني.

شارك جويهي في 155 مباراة مع الفريق الأول لكريستال بالاس منذ انتقاله من تشيلسي عام 2021، وقاد فريق أوليفر جلاسنر إلى فوزهم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي، بشهر مايو الماضي.

كما لعب 23 مباراة دولية مع إنجلترا، وكان ركيزة أساسية في صفوف كتيبة الأسود الثلاثة، التي وصلت إلى نهائي بطولة يورو 2024.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول كريستال بالاس مارك جويهي

