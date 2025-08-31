المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل ليفربول.. سوبوسلاي ظهير أيمن.. وصلاح يقود الهجوم أمام أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:24 م 31/08/2025
صلاح

صلاح يقود ليفربول أمام أرسنال

أعلن المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، التشكيل الذي يبدأ به فريقه أمام أرسنال في مباراة تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبحث ليفربول وأرسنال عن فض الشراكة بينهما في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكل منهما 6 نقاط.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز

الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسس ماك أليستر، فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، مايكل برادلي، فيديريكو كييزا، كورتيس جونز، هارفي إليوت، آندي روبرتسون، ريو نجوموها.

ويواصل آرني سلوت إشراك دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن، رغم جاهزية كونور برادلي، تعويضًا لغياب الهولندي جيريمي فريمبونج بسبب الإصابة.

ويعود أليكسس ماك أليستر إلى تشكيل ليفربول بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد، إذ يشارك بدلًا من كورتيس جونز الذي يظهر هذا المساء على مقاعد البدلاء أمام أرسنال.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

