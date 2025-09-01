سكاي: بايرن ميونخ يعيد المفاوضات مع تشيلسي لضم جاكسون

عاد بايرن ميونخ، إلى فتح المفاوضات من جديد مع تشيلسي؛ بشأن ضم السنغالي نيكولاس جاكسون قبل غلق سوق الانتقالات.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

وكان جاكسون قد وصل ألمانيا، يوم السبت الماضي، من أجل إجراء الكشف الطبي، لكن تشيلسي أبلغ بايرن ميونخ بتوقف الصفقة.

بايرن ميونخ يتمسك بجاكسون

وذكرت شبكة سكاي، أن بايرن ميونخ أعاد المفاوضات مرة أخرى مع تشيلسي لحسم التعاقد مع جاكسون.

ويرفض جاكسون البقاء في تشيلسي الموسم الجاري؛ بسبب تقلص أدواره بعد التعاقد مع جواو بيدرو وليام ديلاب.

ولا يزال جاكسون وممثلوه في ميونيخ، ولم يتخلى اللاعب عن فكرة الانتقال إلى بايرن.

مدير بايرن ميونخ: أبلغنا جاكسون بضرورة عودته إلى تشيلسي

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن بايرن ميونخ كان قد اتفق مع تشيلسي، على ضم جاكسون لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم مقابل 80 مليون يورو.

وكان تشيلسي يناقش عروض رحيل جاكسون عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري لعدم الحاجة إليه.

ويمتلك تشيلسي مهاجمين في قائمته بخلاف جاكسون، وهما جواو بيدرو وليام ديلاب، اللذان انضما إلى صفوف الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية.