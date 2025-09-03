مع استمرار ملحمة الانتقال طوال شهر أغسطس، بدا أن المحللين متفقون بالإجماع على أنه إذا تعاقد ليفربول مع ألكسندر إيزاك، فسوف يحسم لقب الدوري لصالحه.

ليفربول هو حامل اللقب والفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يمتلك سجلًا مثاليًا بنسبة 100٪ مع دخولنا فترة التوقف الدولي الأولى في الموسم.

ومن المفهوم أنه بعد أن توج ذلك بتحطيم الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي للتعاقد مع أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، يرى الكثيرون الآن أن اللقب قد حُسم وانتهى الأمر.

لكن كرة القدم نادرًا ما تكون بهذه البساطة، وبناء الفريق نادرًا ما يكون مجرد إضافة لاعب جديد لجعل المجموعة ككل أفضل من مجموع أجزائها.

قدوم إيزاك يعني أن آخرين سيتراجعون، ويعني أن أنماط الهجوم يجب أن تُعاد هيكلتها وبناؤها من جديد.

وقبل كل شيء، في سياق سباق اللقب، فإن التعاقد مع إيزاك لا يعالج بعض المشكلات في الدفاع وخط الوسط التي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الضوء على صفقة إيزاك، ولماذا يبدو الفريق لا يزال هشًا على الرغم من وصوله.

ليفربول يترك الأفضل للنهاية

بانضمامه إلى فلوريان فيرتز، جيريمي فريمبونج، ميلوس كيركيز، وهوجو إيكيتكي ضمن إنفاق يُقال إنه بلغ 450 مليون جنيه إسترليني، جعل إيزاك هذا العام عامًا قياسيًا، لم يسبق لأي نادٍ إنجليزي أن أنفق هذا القدر من المال في فترة انتقالات واحدة.

تعاقد حامل اللقب مع مهاجم من الطراز العالمي يزرع الخوف في قلوب منافسيه، إيزاك صفقة من العيار الثقيل، ولا شك في ذلك.

فخلال الموسمين الماضيين، لم يسجل سوى إيرلينج هالاند (49) ومحمد صلاح (47) أهدافًا في الدوري الإنجليزي أكثر من إيزاك (44)، الذي اقترب بفارق ثلاثة أهداف فقط من زميله الجديد في ليفربول، رغم خوضه ست مباريات أقل.

إيزاك مهاجم حاسم، يسجل من أنصاف الفرص ويظهر في المباريات الكبيرة، معدل تحويل تسديداته (باستثناء ركلات الجزاء) الموسم الماضي بلغ 26.4٪ من أصل 95 تسديدة، وهو معدل لم يتفوق عليه سوى أربعة لاعبين فقط. وكان أفضل من معدل هالاند (21.6٪) وصلاح (21.1٪).

واستمر هذا الأداء في أصعب المباريات أيضًا، حيث سجل إيزاك ضد فرق مثل ليفربول، آرسنال، تشيلسي، أستون فيلا، ونوتنجهام فورست الموسم الماضي؛ أي أمام كل فرق المراكز السبعة الأولى باستثناء مانشستر سيتي.

إيزاك سيضيف بلا شك المزيد من الأهداف لهجوم ليفربول. وهذا يضع الفريق في موقع قوي.

ليفربول لا يزال هشًا رغم وصول إيزاك

من ناحية أخرى، يمكن القول إن القصة الأبرز في فترة الانتقالات بالنسبة لليفربول في اليوم الأخير لم تكن وصول إيزاك، بل انهيار الصفقة المزعومة لضم مارك جويهي.

ليفربول يمتلك ثلاثة مدافعين فقط من أصحاب الخبرة في قلب الدفاع حتى يناير على الأقل، قد يشكل ذلك مشكلة، خاصة إذا كانت مباراتا بورنموث ونيوكاسل يونايتد مؤشرًا لما هو قادم، فقد استقبل الفريق هدفين من هجمات مرتدة هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى في الدوري.

من أندرو كول إلى إيزاك.. أكبر الصفقات بين أندية الدوري الإنجليزي

كلا الفريقين اخترقا دفاع ليفربول في الهجمات المرتدة بسهولة تقريبًا، مستغلين اندفاع الريدز بشكل أكبر للهجوم مع وجود فيرتز في مركز صانع الألعاب.

كان ليفربول متعادلًا في الدقيقة 88 والدقيقة 98 في أول مباراتين له، ثم احتاج إلى ركلة حرة رائعة من دومينيك سوبوسلاي للفوز في المباراة الثالثة أمام آرسنال، ومن العدل القول إن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.

اعتراضات ليفربول، تدخلاته، وحتى أخطاؤه انخفضت جميعها مقارنة بموسم 2024/25، مما يشير إلى وجود مشكلة في تركيبة خط الوسط.

إحصائيات ليفربول الدفاعية في خط الوسط مقارنة بين موسمي 24/25 و25/26

هذه عينة صغيرة، لكن عدد الاعتراضات على وجه الخصوص انخفض إلى أكثر من النصف، حيث بلغ 3.7 في المباراة الواحدة، وهو أقل معدل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن نيوكاسل مرارًا من اختراق خط وسط ليفربول الذي تموضع فيه كل من سوبوسلاي وفيرتز في مواقع متقدمة جدًا، كما في هذا المثال النموذجي.

كلا هدفي بورنموث شهدا أيضًا تمركز خط وسط ليفربول بالكامل أمام الكرة عندما استعاد فريق أندوني إراولا الاستحواذ وانطلق في الهجمة المرتدة، كما هو موضح هنا في الهدف الأول لأنطوان سيمينيو.

ثم في هدفه الثاني أيضًا.

هناك قلق ثانوي يتعلق بالظهيرين، كان ترينت ألكسندر-أرنولد يتمركز في خط الوسط للمساعدة في الضغط العكسي، بينما جعلت انطلاقات فريمبونج الهجومية ليفربول أكثر عرضة للخطر أمام بورنموث.

ومع معاناة كيركيز أيضًا في التأقلم، فإن ثنائية كيركيز/فريمبونج – التي يُرجح أن تكون الخيار الأول عند عودة فريمبونج من الإصابة بعد التوقف الدولي – ستجعل ليفربول أضعف في الوقت الحالي.

تمت مراوغة كيركيز بسهولة شديدة من قبل برونو جيمارايش في الهدف الأول لنيوكاسل، وأداؤه في أول مباراتين يفسر جزئيًا سبب سماح ليفربول بزيادة عدد الكرات العرضية هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

ترتيب ليفربول من حيث الكرات العرضية المستقبلة في موسمي 24/25 و25/26

قد تسمح أهداف إيزاك لليفربول بالتغلب على خصومه بمجرد تسجيل المزيد من الأهداف، ومع ذلك، قد تكون تلك الثغرات الدفاعية مبالغًا فيها. فقد أظهر ليفربول بالفعل صلابة دفاعية أكبر أمام آرسنال، محققًا أول شباك نظيفة له هذا الموسم، مما يشير إلى أن سلوت في طريقه لإيجاد التوازن الصحيح.

وحتى إذا لم ينجح دائمًا في ذلك، فإن وجود إيزاك إلى جانب صلاح، فيرتز، وإيكيتكي قد يكون كافيًا لتسجيل أهداف أكثر من أي خصم، وهذا يقودنا إلى التساؤل حول كيفية تمكن سلوت من ضم هؤلاء اللاعبين جميعًا في نفس التشكيلة.

لماذا أنفق ليفربول رقماً قياسياً على إيزاك؟ (تحليل)

في موسمه الأول مع نيوكاسل، لعب إيزاك حوالي 24٪ من دقائق مشاركته في الدوري الإنجليزي كجناح أيسر، لكن من غير المرجح أن يكون هو اللاعب الذي يتم نقله إلى مركز أقل راحة.

أما إيكيتكي فقد لعب فقط تسع مباريات مع الفريق الأول كجناح أيسر قبل انضمامه إلى ليفربول، لكن يمكن إعادة تدريبه، كما يمكن أن يلعب خلف إيزاك؛ حيث اعتاد هو وعمر مرموش التناوب في الهجوم مع آينتراخت فرانكفورت.

قال سلوت لشبكة سكاي سبورتس في وقت سابق من الصيف: "أرى هوجو بشكل أساسي كمهاجم صريح (رقم 9) يمكنه أيضًا اللعب من الجهة اليسرى أو بجانب مهاجم آخر".

وبدلاً من ذلك، قد يواصل كودي جاكبو اللعب في الجهة اليسرى، بينما يتم استخدام إيكيتكي كخيار لتغطية عدة مراكز.

أجرى سلوت عملية تدوير كبيرة بين مهاجميه الموسم الماضي، حيث تنافس لويس دياز (28 مباراة أساسية)، جاكبو (23 مباراة)، ديوجو جوتا (14 مباراة)، وداروين نونيز (8 مباريات) على مركزين في خط الهجوم بجانب صلاح.

إيزاك بعد انضمامه لليفربول: اللعب مع نجوم عالميين مثل صلاح أمرا رائعا

وسيحصل كل من إيكيتكي، إيزاك، وجاكبو على الكثير من الفرص للمشاركة في الدوري الإنجليزي هذا العام بنفس النهج، خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن صلاح سيغيب حوالي شهر في ديسمبر ويناير للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

يمتلك ليفربول ما يكفي من الخيارات للحفاظ على جاهزية مهاجميه وتغيير مجريات المباراة من على مقاعد البدلاء.

ومع سعي سلوت بالفعل لإعادة ضبط خط الوسط والدفاع، ومع وجود قوة هجومية تفوق أي فريق آخر في الدوري، فإن وصول إيزاك يضع ليفربول في موقع قوي جدًا للاحتفاظ بلقبه.