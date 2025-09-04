بعد 25 عامًا.. دانييل ليفي يغادر توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن استقالة دانييل ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي، مساء الخميس، منهياً بذلك 25 عامًا حافلة بالإنجازات داخل النادي.

إرث طويل وحافل بالإنجازات

قاد ليفي النادي خلال ربع قرن، حيث أشرف على التأهل المستمر للمسابقات الأوروبية، وفاز مع الفريق بكأس الدوري الإنجليزي عام 2008، وكأس الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 /2026

كما لعب دورًا رئيسيًا في الانتقال إلى ملعب الفريق الجديد، وهو من أبرز الملاعب الحديثة في إنجلترا.

وسجل ليفي اسمه كواحد من أصعب المفاوضين في عالم كرة القدم، أبرزها صفقة انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد عام 2013، والتي شكلت آنذاك رقماً قياسياً عالميًا.

موقفه بعد الاستقالة

صرح ليفي قائلاً: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي قمنا به مع الفريق التنفيذي وجميع موظفينا، لقد بنينا هذا النادي ليصبح من الأندية العالمية التي تتنافس على أعلى مستوى، وأسسنا مجتمعًا قويًا حوله."

وأضاف النادي في بيان رسمي أن خروج ليفي لا يعني أي تغيير في هيكل الملكية أو المساهمين، مؤكدًا استمرارية استقرار النادي رغم الاستقالة المفاجئة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

نهاية فصل مهم في تاريخ توتنهام

تأتي استقالة ليفي بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيين توماس فرانك مدربًا خلفًا لأنجي بوستيكوجلو، الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأوروبي بعد 17 عامًا من الانتظار، ليسدل الستار على عهد طويل من الإدارة الاستثنائية التي ساهمت في تحويل توتنهام إلى قوة أوروبية كبيرة.