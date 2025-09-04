المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 25 عامًا.. دانييل ليفي يغادر توتنهام

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:15 م 04/09/2025
ليفي

دانييل ليفي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن استقالة دانييل ليفي من منصبه كرئيس تنفيذي، مساء الخميس، منهياً بذلك 25 عامًا حافلة بالإنجازات داخل النادي.

إرث طويل وحافل بالإنجازات

قاد ليفي النادي خلال ربع قرن، حيث أشرف على التأهل المستمر للمسابقات الأوروبية، وفاز مع الفريق بكأس الدوري الإنجليزي عام 2008، وكأس الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

كما لعب دورًا رئيسيًا في الانتقال إلى ملعب الفريق الجديد، وهو من أبرز الملاعب الحديثة في إنجلترا.

وسجل ليفي اسمه كواحد من أصعب المفاوضين في عالم كرة القدم، أبرزها صفقة انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد عام 2013، والتي شكلت آنذاك رقماً قياسياً عالميًا.

موقفه بعد الاستقالة

صرح ليفي قائلاً: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي قمنا به مع الفريق التنفيذي وجميع موظفينا، لقد بنينا هذا النادي ليصبح من الأندية العالمية التي تتنافس على أعلى مستوى، وأسسنا مجتمعًا قويًا حوله."

وأضاف النادي في بيان رسمي أن خروج ليفي لا يعني أي تغيير في هيكل الملكية أو المساهمين، مؤكدًا استمرارية استقرار النادي رغم الاستقالة المفاجئة.

نهاية فصل مهم في تاريخ توتنهام

تأتي استقالة ليفي بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيين توماس فرانك مدربًا خلفًا لأنجي بوستيكوجلو، الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأوروبي بعد 17 عامًا من الانتظار، ليسدل الستار على عهد طويل من الإدارة الاستثنائية التي ساهمت في تحويل توتنهام إلى قوة أوروبية كبيرة.

