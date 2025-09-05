كشفت عائلة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز عن الأسباب التي حالت دون انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، رغم المفاوضات المتقدمة التي جرت بين الناديين حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وكان مارتينيز (32 عامًا) قد أثار الجدل في نهاية الموسم الماضي بعد أن بدا وكأنه يودع جماهير أستون فيلا بالدموع، وسط توقعات برحيله بعد أربع سنوات ناجحة مع الفريق.

ورغم غيابه عن مباراتين من أصل أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم تكتمل الصفقة وبقي الحارس في فيلا بارك.

شقيقه يوضح

تحدث أليخاندرو مارتينيز، شقيق الحارس الدولي، لإذاعة دي سبورتس قائلاً: "إيمي محبوب للغاية في فيلا، وقدم الكثير للنادي داخل وخارج الملعب، الإدارة لم ترغب في بيعه لأنه لاعب أساسي، بينما كان يونايتد يريده بشدة، الأمر كان تجاريًا بحتًا، ولم يتم الاتفاق".

وأضاف: "لم يكن هناك أي خلاف مع المدرب أوناي إيمري، كل شيء كان متعلقًا بالإدارة، في أستون فيلا، هو بمثابة مارادونا في نابولي أو ميسي في برشلونة، لاعبون أسطوريون يصعب تعويضهم".

تعقيدات مالية

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الصفقة تعثرت بسبب المطالب المالية المرتفعة من أستون فيلا، الذي اشترط نحو 30 مليون جنيه إسترليني لبيع الحارس الأرجنتيني، وهو راتب يفوق ما يتقاضاه الحارس الحالي ليونايتد أندريه أونانا.

ومع إغلاق سوق الانتقالات، فضّل مانشستر يونايتد عدم المضي قدمًا، بينما لجأ المدرب روبن أموريم للتعاقد مع الحارس البلجيكي الشاب سين لامينز من رويال أنتويرب مقابل 21.7 مليون جنيه إسترليني، بدلًا من محاولة استقدام مارتينيز على سبيل الإعارة.