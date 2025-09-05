المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"هو بمثابة مارادونا".. عائلة مارتينيز تكشف كواليس فشل انتقاله إلى يونايتد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:13 م 05/09/2025
إيمليانو مارتينيز

إيميليانو مارتينيز

كشفت عائلة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز عن الأسباب التي حالت دون انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، رغم المفاوضات المتقدمة التي جرت بين الناديين حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وكان مارتينيز (32 عامًا) قد أثار الجدل في نهاية الموسم الماضي بعد أن بدا وكأنه يودع جماهير أستون فيلا بالدموع، وسط توقعات برحيله بعد أربع سنوات ناجحة مع الفريق.

ورغم غيابه عن مباراتين من أصل أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم تكتمل الصفقة وبقي الحارس في فيلا بارك.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

شقيقه يوضح

تحدث أليخاندرو مارتينيز، شقيق الحارس الدولي، لإذاعة دي سبورتس قائلاً: "إيمي محبوب للغاية في فيلا، وقدم الكثير للنادي داخل وخارج الملعب، الإدارة لم ترغب في بيعه لأنه لاعب أساسي، بينما كان يونايتد يريده بشدة، الأمر كان تجاريًا بحتًا، ولم يتم الاتفاق".

وأضاف: "لم يكن هناك أي خلاف مع المدرب أوناي إيمري، كل شيء كان متعلقًا بالإدارة، في أستون فيلا، هو بمثابة مارادونا في نابولي أو ميسي في برشلونة، لاعبون أسطوريون يصعب تعويضهم".

تعقيدات مالية

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الصفقة تعثرت بسبب المطالب المالية المرتفعة من أستون فيلا، الذي اشترط نحو 30 مليون جنيه إسترليني لبيع الحارس الأرجنتيني، وهو راتب يفوق ما يتقاضاه الحارس الحالي ليونايتد أندريه أونانا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

ومع إغلاق سوق الانتقالات، فضّل مانشستر يونايتد عدم المضي قدمًا، بينما لجأ المدرب روبن أموريم للتعاقد مع الحارس البلجيكي الشاب سين لامينز من رويال أنتويرب مقابل 21.7 مليون جنيه إسترليني، بدلًا من محاولة استقدام مارتينيز على سبيل الإعارة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز إيميليانو مارتينيز انتقالات صيف 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg