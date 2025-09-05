شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث البارزة التي تتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، كان أبرزها دخوله ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن محمد صلاح دخل في منافسة قوية مع 4 لاعبين آخرين للحصول على الكرة الذهبية، ليواصل مشواره الرائع في عالم كرة القدم. (طالع التفاصيل)

رسائل وداع لزملائه السابقين

من جانب آخر، حرص محمد صلاح على توجيه رسائل مؤثرة لزملائه السابقين في ليفربول: داروين نونيز، لويس دياز، وهارفي إليوت، مؤكدًا على العلاقة القوية التي تجمعه بهم، حتى بعد انتقالهم إلى أندية أخرى.

بديل محتمل لصلاح في ليفربول

وفي مشهد آخر، ارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل ليكون بديله مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونيخ.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة "الريدز" تسعى للتعاقد مع أوليسي في صيف 2026، تحسبًا لإمكانية رحيل صلاح بعد نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفربول يخطط للصفقة من أجل تعويض رحيل صلاح المحتمل في المستقبل، خاصة أن عقد النجم المصري مع الفريق يمتد حتى صيف 2027، بعد أن جدد عقده في الموسم الماضي لمدة موسمين إضافيين.

ورغم تأكيدات بقاء صلاح في ليفربول، إلا أن اللاعب ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي في عدة فترات سابقة، مما يفتح باب الاحتمالات حول رحيله إلى وجهة جديدة في صيف 2026، في حال رغبة ليفربول في الاستفادة ماليًا من الصفقة.

