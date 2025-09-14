المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بفارق 39 هدفا عن وصيفه.. صلاح يتصدر قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:04 م 07/09/2025
محمد صلاح وأشرف حكيمي

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يتصدر النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2017-18.

وكان محمد صلاح أحد أهم أسباب تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إذ ساهم بـ57 هدف، بعدما سجل 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وذلك في 52 مباراة بجميع البطولات.

وخلال الموسم الحالي 2025-26 لعب النجم المصري 4 مباريات بواقع 360 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة.

قائمة تاريخية

وأشارت شبكة "إسكواكا" للإحصائيات في كرة القدم إلى أن محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين المسجلين للأهداف من لعب مفتوح منذ موسم 2017-18 وهو الموسم الذي انضم خلاله لليفربول وعاد من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز قادما من روما الإيطالي.

الأهداف من اللعب المفتوح هي الأهداف التي سُجلت من أي لعبة بعيدًا عن الكرات الثابتة أي من جملة أو تسديدة قوية أو بالرأس، ولم يكن نتيجة لضربة ثابتة مثل الركنية وركلة حرة، أو ركلة جزاء.

وضمت القائمة كلا من:

1- محمد صلاح برصيد 135 هدفًا. (في 291 مباراة)

2- سون هيونج مين برصيد 96 هدفا. (في 271 مباراة)

3- هاري كين برصيد 92 هدفًا. (في 204 مباريات)

4- رحيم ستيرلينج برصيد 80 هدفا. (في 237 مباراة)

5- جيمي فاردي برصيد 78 هدفًا. (في 237 مباراة)

6- ساديو مانيو برصيد 72 هدفًا. (في 169 مباراة)

7- إيرلينج هالاند برصيد 64 هدفًا. (في 100 مباراة)

8- ماركوس راشفورد برصيد 62 هدفا. (في 254 مباراة)

9- كريس وود برصيد 62 هدفا. (في 256 مباراة)

10- أولي واتكينز برصيد 61 هدفا. (في 187 مباراة)

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح سون إسكواكا اللعب المفتوح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

