مانشستر سيتي يعلن التوصل لتسوية مع بريميرليج بشأن قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:28 م 08/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتسوية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، لتسوية بشأن قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة.

وسبق وتقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدعوى قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب قواعد تتعلق بـ"المعاملات مع الأطراف المرتبطة".

وجرى تصميم قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة لضمان تطبيق القيمة السوقية العادلة على الصفقات التجارية مع المنظمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمالكي الأندية، وتهدف هذه القواعد إلى منع التضخيم الاصطناعي للصفقات مثل صفقات الرعاية، وهو ما قد يهدد قواعد الرابطة المالية.

بيان مانشستر سيتي

وقال مانشستر سيتي في بيانه: "توصلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي إلى تسوية بخصوص التحكيم الذي بدأه النادي في وقت سابق من هذا العام والمتعلق بقواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة (APT) الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونتيجة لذلك اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات".

وأضاف: "تنهي هذه التسوية النزاع بين الطرفين بشأن قواعد APT. وكجزء من التسوية، يقر مانشستر سيتي بأن القواعد الحالية لـ APT سارية وملزمة".

وأتم بيان مانشستر سيتي: "وقد تم الاتفاق على أن لا تصدر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ولا النادي أي تعليقات إضافية بشأن هذه المسألة".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريميرليج

