المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليفربول يعاقب إيكيتيكي بعد واقعة الطرد

محمد همام

كتب - محمد همام

04:06 م 25/09/2025
صلاح وإيكيتيكي

هوجو إيكيتيكي لاعب فريق ليفربول

قرر نادي ليفربول معاقبة مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بعد طرده في مباراة فريقه الأخيرة أمام ساوثامبتون، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لموسم 2025-2026.

وكان إيكيتيكي قد حصل على بطاقة صفراء ثانية أعقبها بطرد مباشر، رغم تسجيله هدف الفوز لفريقه في اللقاء الذي انتهى بتفوق "الريدز" بنتيجة 2-1.

وسيتسبب هذا الطرد في غياب المهاجم الفرنسي عن مواجهة كريستال بالاس، المقررة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يعود إيكيتيكي للمشاركة من جديد في مباراة تشيلسي، في إطار الجولة الثامنة، والمقررة على ملعب "ستامفورد بريدج".

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي ليفربول قرر خصم راتب أسبوعين من أجر إيكيتيكي، كعقوبة على الطرد الذي تلقّاه في مباراة ساوثامبتون ضمن منافسات كأس كاراباو.

ويتقاضى إيكيتيكي، المنتقل إلى ليفربول في صيف 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من واقعة الطرد، إلا أن إيكيتيكي قدّم بداية قوية مع ليفربول، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا خلال 8 مباريات خاضها حتى الآن في مختلف المسابقات، المحلية والقارية.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول ساوثامبتون كاراباو هوجو إيكيتيكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg