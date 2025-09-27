ليفربول يعاقب إيكيتيكي بعد واقعة الطرد

قرر نادي ليفربول معاقبة مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بعد طرده في مباراة فريقه الأخيرة أمام ساوثامبتون، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لموسم 2025-2026.

وكان إيكيتيكي قد حصل على بطاقة صفراء ثانية أعقبها بطرد مباشر، رغم تسجيله هدف الفوز لفريقه في اللقاء الذي انتهى بتفوق "الريدز" بنتيجة 2-1.

وسيتسبب هذا الطرد في غياب المهاجم الفرنسي عن مواجهة كريستال بالاس، المقررة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يعود إيكيتيكي للمشاركة من جديد في مباراة تشيلسي، في إطار الجولة الثامنة، والمقررة على ملعب "ستامفورد بريدج".

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي ليفربول قرر خصم راتب أسبوعين من أجر إيكيتيكي، كعقوبة على الطرد الذي تلقّاه في مباراة ساوثامبتون ضمن منافسات كأس كاراباو.

ويتقاضى إيكيتيكي، المنتقل إلى ليفربول في صيف 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من واقعة الطرد، إلا أن إيكيتيكي قدّم بداية قوية مع ليفربول، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا خلال 8 مباريات خاضها حتى الآن في مختلف المسابقات، المحلية والقارية.

