جوارديولا يكشف.. موقف مرموش وهالاند من مواجهة بيرنلي

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن جاهزية الدولي المصري عمر مرموش والنرويجي إرلينج هالاند، قبل مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، تقام في تمام الخامسة مساء غد السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من البريميرليج.

جاهزية مرموش وهالاند

وكشف جوارديولا موقف المصابين، في المؤتمر الصحفي، قائلًا: "عمر مرموش وريان آيت نوري وريان شرقي وعبد القادر خوسانوف، لا يزالون غير جاهزين، بينما ماتيو كوفاسيتش ربما هو ليس جاهزًا تمامًا، لكنه يستعد تدريجيًا".

أضاف مدرب مانشستر سيتي: "إرلينج هالاند جاهز لمواجهة بيرنلي".

أشار جوارديولا: "فيل فودين يتحمل المسؤولية دائمًا، يريد اللعب يوميًا، وهذه علامة على جاهزيته، نعلم جميعًا ما يمكن أن يقدمه، لكنني لا أريد أن أضع عليه ضغوطًا".

اختتم تصريحاته: "أبرز مثال على ذلك بعد مباراته ضد أرسنال، كان الجميع منهكين ومتعبين بسبب كثرة ركضه، وكنا نوقف الحافلة، وما إلى ذلك، فودين قال لي أريد اللعب مجددًا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصل على 7 نقاط من أول 5 مباريات خاضها حتى الآن.