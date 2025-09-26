المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مانشستر سيتي يجدد عقد نيكو أوريلي حتى 2030

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:58 م 26/09/2025
أوريلي

نيكو أوريلي

أعلن مانشستر سيتي رسميًا تجديد عقد لاعبه الشاب نيكو أوريلي لمدة خمس سنوات، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى صيف 2030.

من الأكاديمية إلى الفريق الأول.. قصة صعود موهبة شابة

خطف أوريلي، البالغ من العمر 20 عامًا، الأنظار منذ مشاركته الأولى مع الفريق في مباراة درع الاتحاد 2024 على ملعب ويمبلي، حيث أثبت قدراته وأصبح عنصرًا مهمًا في خيارات بيب جوارديولا.

ويعد أوريلي أحد خريجي أكاديمية السيتي التي انضم إليها وهو في الثامنة من عمره، وقد قاد فريق تحت 18 عامًا لتحقيق لقب وطني ثالث على التوالي في موسم 2022/23، قبل أن يحصد جائزة لاعب الموسم من اختيار زملائه اللاعبين.

وفي الموسم التالي، عاد بقوة مع فريق النخبة بعد تعافيه من إصابة قوية، ليصعد الموسم الماضي إلى الفريق الأول حيث شارك في 27 مباراة وسجل 5 أهداف، مؤكداً أنه موهبة صاعدة قادرة على إثبات نفسها في أعلى المستويات.

أوريلي: لحظة خاصة لي ولعائلتي

وعبّر اللاعب عن سعادته بعقده الجديد قائلًا: "هذا يوم لن أنساه أبدًا، كنت في السيتي منذ أن كنت في الثامنة من عمري، واللعب مع الفريق الأول كان حلمًا تحقق، أن تتم مكافأتي بعقد جديد فهذا أمر مميز للغاية".

وأضاف: "أنا فخور جدًا وكذلك والدتي، فقد ضحت بالكثير من أجلي، لذلك هذه اللحظة تعني لنا الكثير".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا نيكو أوريلي أكاديمية السيتي درع الاتحاد

