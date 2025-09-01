المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حلمي طولان: حاولنا إقناع هيثم حسن بالانضمام لمنتخب مصر الثاني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:00 م 01/09/2025
حلمي طولان

حلمي طولان

المصور: اسامة عبد النبي

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن تواصله مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، لضمه للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب.

ويملك هيثم حسن الجنسية المصرية لأب مصري، وأخرى تونسية تعود لوالدته.

نتواصل مع هيثم حسن باستمرار

وقال حلمي طولان عبر قناة إم بي سي مصر2: "نتابع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، منذ شهر تقريبًا، وتحدثنا معه عبر الفيديو كونفرانس، وكنا نريد ضمه لمنتخب مصر الثاني، لكنه رفض ويريد الانضمام إلى المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأضاف: "هو لاعب جيد للغاية، وحاولت إقناعه ليتواجد معنا في بطولة كأس العرب لكنه رفض".

تابع: "تونس تضغط على هيثم حسن من أجل إقناعه بتمثيل المنتخب".

وأشار إلى: "احتمال كبير أن ينضم محمد النني إلى منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب".

عبد الله السعيد تراجع عن الانضمام للمنتخب

وأتم: "فكرت في ضم عبد الله السعيد، وهو أبدى استعداده التام، لكنه اعتذر في النهاية ورفض الانضمام".

مدرب تونس: هيثم حسن أخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر

وكان سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، قد كشف كشف تواصله مع هيثم حسن لتمثيل نسور قرطاج، لكنه أعرب عن رغبته في اللعب لمنتخب مصر.

ويشرف حلمي طولان على منتخب مصر الثاني، حيث يضم اللاعبين الذين لم ينضموا لمنتخب مصر الأساسي.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، على قائمة الفريق المختارة لخوض منافسات كأس العرب.. طالع التفاصيل من هنا

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

 

