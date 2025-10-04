المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

مفاجأة سام وظهور أول لثنائي الأهلي.. قائمة منتخب مصر الثاني في معسكر أكتوبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:16 م 04/10/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عن القائمة التي ستخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر الثاني للتوجه إلى المغرب يوم الإثنين المقبل لخوض مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة ظهور سام مرسي الذي لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد فسخ عقده مع نادي الكويت، بالإضافة إلى ياسين مرعي ومحمد شريف ثنائي الأهلي.

ومن أبرز اللاعبين الغائبين كل من محمد النني وحسين الشحات ومحمود عبد الحفيظ زلاكة للإصابة.

لحسم التأهل لمونديال 2026.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وبيساو

وجاءت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ، مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025

منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب سام مرسي محمد شريف ياسين مرعي

