أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عن القائمة التي ستخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر الثاني للتوجه إلى المغرب يوم الإثنين المقبل لخوض مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة ظهور سام مرسي الذي لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد فسخ عقده مع نادي الكويت، بالإضافة إلى ياسين مرعي ومحمد شريف ثنائي الأهلي.

ومن أبرز اللاعبين الغائبين كل من محمد النني وحسين الشحات ومحمود عبد الحفيظ زلاكة للإصابة.

لحسم التأهل لمونديال 2026.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وبيساو

وجاءت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ، مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025