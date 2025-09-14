المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

أُجبر عليها الأهلي.. ماذا تقول اللائحة في تعارض أمم أفريقيا وكأس العرب مع إنتركونتيننتال؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:51 م 10/09/2025
الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز - صورة أرشيفية

قد تتعارض بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العرب مع نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" التي يشارك فيها بيراميدز.

وسبق وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد بطولة كأس إنتركونتيننتال التي يشارك فيها بيراميدز بوصفه بطل قارة أفريقيا في الموسم الماضي.

وفي حال افتراض أن بيراميدز صعد لنصف النهائي مثلما فعل الأهلي في النسخة الماضية وخرج من نصف النهائي ضد باتشوكا المكسيكي، سيواجه أزمة بسبب بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية وسيعود وقتها للائحة "فيفا" الرسمية.

بطولة كأس العرب سيشارك فيها منتخبنا الوطني الثاني بقيادة حلمي طولان خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر في قطر، وبالتالي سيتعارض ذلك مع موعد نصف نهائي ونهائي إنتركونتيننتال 2025.

كما أنه حال تأهل بيراميدز لنهائي إنتركونتيننتال سيشارك لاعبوه الذين سيتم اختيارهم من قبل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026 أي بعد 3 أيام فقط من نهائي إنتركونتيننتال.

للتعرف على مواعيد مباريات إنتركونتيننتال اضغط هنا

ماذا تنص اللائحة؟

وبسبب هذه الأزمة ماذا تنص لائحة الاتحاد الدولي على أنه إذا تعارضت المباريات الدولية مع المباريات الرسمية، يخضع اللاعبون للمباريات رسمية فقط دون تدخل من النادي أو المنتخب.

وجاء نص اللائحة كالتالي: "ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد القاري أي تعارضات للبطولات الدولية الودية مع المباريات الرسمية للأندية، حيث تعطى الأولوية دائما للمباريات الرسمية وهي التي تُلزم الأندية بتسريح لاعبيها للمنتخبات، مما قد يُجبر على إلغاء أو تأجيل المباريات الودية بسبب التعارضات".

"ونفس الأمر يحدث عندما يقبل النادي على مباراة رسمية في حين أن منتخب بلاده طلب اللاعبين لبطولة ودية، فيحق له رفض انضمامهم بسبب البطولة الرسمية".

الأولوية للمباريات الرسمية:

تُخضع الأندية لقواعد فيفا التي تُلزمها بتسليم لاعبيها للمنتخبات الوطنية في فترات المباريات الدولية الرسمية المحددة في جدول فيفا الرسمي.

وتُعد هذه المسابقات الرسمية لها الأولوية على المباريات الودية التي قد تتعارض معها في نفس التوقيت.

إجبار الأهلي

شارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 من الدور الثاني للبطولة أمام فريق مونتيري المكسيكي، وحقق الفوز بهدف دون رد، ووقتها كانت تقام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي لعبت في الكاميرون.

ووصل منتخب مصر لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، لكن خسر اللقب من منتخب السنغال بركلات الترجيح.

ورغم مشاركة الأهلي في نفس التوقيت في بطولة كأس العالم للأندية والحاجة لجميع لاعبيه إلا أنه رضخ لقواعد فيفا الرسمية والتي أجبرته على ترك اللاعبين وعدم استدعائهم حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

وبعد مباراة مونتيري ونهاية مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا، عاد الخماسي محمد الشناوي، عمرو السولية، حمدي فتحي، أيمن أشرف ومحمد شريف لمعسكر الأهلي في الإمارات استعدادا لمباراة بالميراس في الدور نصف النهائي والتي خسرها الأهلي بنتيجة 2-0 ولعب على المركز الرابع أمام الهلال السعودي وحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل آسيا وقتها بنتيجة 4-0.

مباراة بيراميدز القادمة
