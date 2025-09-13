تتجه الأنظار صوب المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وأوكلاند سيتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويضرب بيراميدز موعدًا مع نظيره أوكلاند سيتي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ويستضيف المواجهة ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

بمشاركة بيراميدز.. فيفا يعلن رسميا مواعيد وأماكن مباريات إنتركونتيننتال

ماذا يحدث في حالة التعادل؟

أكد مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمسئول عن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال، أن اللقاء سيذهب إلى الوقت الإضافي إذا انتهت أحداث الـ90 دقيقة بالتعادل.

وأوضح مندوب فيفا أنه في حالة استمرار التعادل بعد نهاية الوقت الإضافي، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لمعرفة الفريق المتأهل للمرحلة الثانية من البطولة.

وتنص لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال على الآتي:

- في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأي نتيجة فسيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

- إذا استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل حسم الفريق المتأهل للدور الثاني من البطولة.

الأردني أدهم مخادمة حكمًا لمباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

تحد جديد أمام بيراميدز

يسعى بيراميدز لترك انطباع جيد عن الكرة الأفريقية، حيث يسعى السماوي لتحقيق الفوز أمام أوكلاند سيتي، لبلوغ الدور المقبل من بطولة إنتركونتيننتال.

وتأهل بيراميدز للمشاركة في إنتركونتيننتال بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطي ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية من البطولة.

جدير بالذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره أهلي جدة السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية من إنتركونتيننتال.