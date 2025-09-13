المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماذا يحدث في حالة التعادل بين بيراميدز وأوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:47 م 13/09/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

تتجه الأنظار صوب المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وأوكلاند سيتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويضرب بيراميدز موعدًا مع نظيره أوكلاند سيتي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ويستضيف المواجهة ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

بمشاركة بيراميدز.. فيفا يعلن رسميا مواعيد وأماكن مباريات إنتركونتيننتال

ماذا يحدث في حالة التعادل؟

أكد مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمسئول عن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال، أن اللقاء سيذهب إلى الوقت الإضافي إذا انتهت أحداث الـ90 دقيقة بالتعادل.

وأوضح مندوب فيفا أنه في حالة استمرار التعادل بعد نهاية الوقت الإضافي، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لمعرفة الفريق المتأهل للمرحلة الثانية من البطولة.

وتنص لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال على الآتي:

- في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأي نتيجة فسيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

- إذا استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل حسم الفريق المتأهل للدور الثاني من البطولة.

الأردني أدهم مخادمة حكمًا لمباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

تحد جديد أمام بيراميدز

يسعى بيراميدز لترك انطباع جيد عن الكرة الأفريقية، حيث يسعى السماوي لتحقيق الفوز أمام أوكلاند سيتي، لبلوغ الدور المقبل من بطولة إنتركونتيننتال.

وتأهل بيراميدز للمشاركة في إنتركونتيننتال بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطي ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية من البطولة.

جدير بالذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره أهلي جدة السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية من إنتركونتيننتال.

أوكلاند سيتي بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg