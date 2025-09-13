المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بيراميدز يطمح لتخطي أوكلاند سيتي نحو ربع نهائي إنتركونتيننتال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:45 م 13/09/2025
بيراميدز بطلًا لدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يستضيف أوكلاند سيتي

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة حاسمة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، غدًا الأحد، في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، التي تستضيفها القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

يدخل بيراميدز البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، فيما يشارك أوكلاند سيتي كبطل أوقيانوسيا.

يتطلع الفائز من هذه المواجهة إلى ملاقاة الأهلي السعودي في جدة يوم 23 سبتمبر الجاري، ضمن ربع نهائي البطولة التي تجمع أبطال القارات الثلاث: إفريقيا، آسيا، والمحيط الهادئ.

وكان الأهلي المصري قد توج باللقب الأول لهذه البطولة العام الماضي على حساب العين الإماراتي.

يورتشيتش: غيرت عقلية فريق بيراميدز

طاقم تحكيم دولي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، يعاونه مواطناه محمد الكلاف وأحمد الرالي كحكمين مساعدين، والإماراتي عادل النقبي كحكم رابع.

كما يتولى الإماراتيان محمد عبيد خادم وعيسى خليفة إدارة تقنية الفيديو، بينما يراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

استعدادات الفريقين

وصلت بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة ظهر الجمعة، وأجرى الفريق النيوزيلندي تدريبًا خفيفًا، على أن يختتم استعداداته اليوم السبت على ملعب المباراة.

في المقابل، يعتمد المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، على خبرات لاعبيه ودوافعهم العالية لحسم المباراة.

وحذر يورتشيتش لاعبيه من التهاون أو الاستهانة بالمنافس، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والتركيز.

من جانبه، أبدى ماريو إيليتش، قائد أوكلاند سيتي، احترامه لقوة بيراميدز رغم حداثة عهده، مشيرًا في تصريحات إعلامية إلى طموح فريقه لتحقيق إنجاز كبير بالفوز والتأهل لمواجهة الأهلي السعودي.

مدرب أوكلاند سيتي: نعلم كيف سيلعب بيراميدز

نظام البطولة

وفقًا للوائح البطولة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل، ستحسم المباراة بركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

