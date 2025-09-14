المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد الشيبي: مواجهة أهلي جدة ستكون صعبة.. ونريد أن نصنع التاريخ

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:11 م 15/09/2025
محمد الشيبي لاعب بيراميدز

محمد الشيبي لاعب بيراميدز

أكد المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، سعادته بتحقيق الانتصار على أوكلاند سيتي، في كأس إنتركونتيننتال، مشيرًا إلى أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام أهلي جدة السعودي في الدور المقبل.

محمد الشيبي: لدينا لاعبين ممتازين.. وسنقدم أداء جماعي قوي ضد أهلي جدة

وقال محمد الشيبي في تصريحات عبر موقع الفيفا: "أنا سعيد لأداء الفريق بأكمله، كنا جميعًا ندرك أهمية هذه المباراة، بدأنا بقوة وسجلنا الهدف الافتتاحي، مما هيأ لنا الطريق بشكل جيد، قبل أن نسجل هدفين آخرين في الشوط الثاني ونضمن الفوز".

إنفانتينو يهنئ بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

وتابع: "نأمل أن نواصل هذا النجاح في مباراتنا القادمة، ثقتنا ببعضنا البعض تامة، لأننا نعلم أن لدينا لاعبين ممتازين وذوي خبرة في هذا الفريق".

وواصل: "نعلم أن مباراة الأهلي السعودي ستكون صعبة، لكن إن شاء الله، سنقدم أداءً جماعيًا قويًا لتحقيق الفوز".

لاعب بيراميدز: نركز على الفوز في لقاء الأهلي.. ومواجهة باريس تحفزنا

وأضاف: "لقد بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى هذه المرحلة، لأننا ندرك أهمية هذه البطولة، ونريد أن نصنع التاريخ، بالفوز بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

من أجل كأس القارات الثلاث.. بيراميدز يضرب موعدًا مع أهلي جدة

وأتم: "مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي تُحفّزنا بقوة، فهم فريقٌ قويٌّ بتشكيلةٍ استثنائية، وطموح الجميع هو المشاركة في مثل هذه المباريات الكبيرة، ومع ذلك، فإنّ مهمّتنا الأهمّ الآن هي التركيز على تحقيق الفوز في مباراتنا ضدّ أهلي جدة".

وكان بيراميدز قد تفوق مساء أمس على حساب أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة، سجلها كلا من: وليد الكرتي، مروان حمدي ومصطفى زيكو.

وضرب بيراميدز موعدًا مع أهلي جدة، يوم 23 سبتمبر الجاري، في لقاء كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز محمد الشيبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

50

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ناساف على أهلي جدة بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg