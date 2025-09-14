أكد المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، سعادته بتحقيق الانتصار على أوكلاند سيتي، في كأس إنتركونتيننتال، مشيرًا إلى أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام أهلي جدة السعودي في الدور المقبل.

محمد الشيبي: لدينا لاعبين ممتازين.. وسنقدم أداء جماعي قوي ضد أهلي جدة

وقال محمد الشيبي في تصريحات عبر موقع الفيفا: "أنا سعيد لأداء الفريق بأكمله، كنا جميعًا ندرك أهمية هذه المباراة، بدأنا بقوة وسجلنا الهدف الافتتاحي، مما هيأ لنا الطريق بشكل جيد، قبل أن نسجل هدفين آخرين في الشوط الثاني ونضمن الفوز".

إنفانتينو يهنئ بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

وتابع: "نأمل أن نواصل هذا النجاح في مباراتنا القادمة، ثقتنا ببعضنا البعض تامة، لأننا نعلم أن لدينا لاعبين ممتازين وذوي خبرة في هذا الفريق".

وواصل: "نعلم أن مباراة الأهلي السعودي ستكون صعبة، لكن إن شاء الله، سنقدم أداءً جماعيًا قويًا لتحقيق الفوز".

لاعب بيراميدز: نركز على الفوز في لقاء الأهلي.. ومواجهة باريس تحفزنا

وأضاف: "لقد بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى هذه المرحلة، لأننا ندرك أهمية هذه البطولة، ونريد أن نصنع التاريخ، بالفوز بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

من أجل كأس القارات الثلاث.. بيراميدز يضرب موعدًا مع أهلي جدة

وأتم: "مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي تُحفّزنا بقوة، فهم فريقٌ قويٌّ بتشكيلةٍ استثنائية، وطموح الجميع هو المشاركة في مثل هذه المباريات الكبيرة، ومع ذلك، فإنّ مهمّتنا الأهمّ الآن هي التركيز على تحقيق الفوز في مباراتنا ضدّ أهلي جدة".

وكان بيراميدز قد تفوق مساء أمس على حساب أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة، سجلها كلا من: وليد الكرتي، مروان حمدي ومصطفى زيكو.

وضرب بيراميدز موعدًا مع أهلي جدة، يوم 23 سبتمبر الجاري، في لقاء كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.