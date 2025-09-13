قبل التوجه لتشيلي.. رسائل وزير الرياضة لمنتخب الشباب

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، لوداع بعثة منتخب مصر للشباب المتجهة إلى تشيلي استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم.

وغادرت بعثة منتخب مصر للشباب، صباح اليوم السبت، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم بتشيلي، حيث تقرر أن يخوض الفراعنة مواجهتين وديتين تحضيرًا للمنافسة على البطولة.

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يضم مجموعة من المتميزين ونثق به

أشرف صبحي يساند منتخب الشباب

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرص الدولة المصرية على توفير كل أوجه الدعم والمساندة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، معبرًا عن كامل ثقته في المجموعة المغادرة، قائلًا: "نثق في عزيمة وإصرار أبنائنا اللاعبين على تقديم أداء مشرف يليق بمكانة الرياضة المصرية، ونعوّل على جيل الشباب في صناعة إنجازات جديدة لكرة القدم المصرية".

تضم 4 محترفين.. قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لمونديال الشباب في تشيلي

وأوضح أشرف صبحي أن مشاركة المنتخب في كأس العالم للشباب تُعد فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات الدولية وصقل مهارات اللاعبين، وهو ما يعزز من مستقبل الكرة المصرية على المدى القريب والبعيد.

وأتم وزير الشباب والرياضة كلماته متمنيًا للبعثة التوفيق والنجاح في مهمتها الوطنية، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تساندهم وتثق في قدرتهم على إسعاد الشعب المصري.

ختام الاستعدادات لمونديال تشيلي.. منتخب الشباب يواجه بيراميدز وديًا

قائمة منتخب مصر

ضمت البعثة، القائمة المختارة لخوض منافسات كأس العالم للشباب، وهم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.