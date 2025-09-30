تعرض منتخب مصر للشباب للهزيمة أمام نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

والتقى منتخب مصر للشباب مع نظيره النيوزيلندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب.

وتذيل منتخب مصر مجموعته بدون أي نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان وفي الجولة الثانية أمام نيوزيلندا.

منتخب مصر يطلب تقنية FVS في كأس العالم للشباب

تغيب تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، عن مباريات كأس العالم للشباب 2025 المقامة حاليًا في تشيلي، بمشاركة المنتخب المصري بقيادة المدير الفني أسامة نبيه.

وفي غياب تقنية حكم الفيديو المساعد، يتواجد بالبطولة نظام FVS وهو ما يعني "مساعد الفيديو في كرة القدم".

ولم يستخدم منتخب مصر التقنية الجديدة في مباراة الجولة الأولى من البطولة أمام منتخب اليابان.

ولكن خلال مواجهة نيوزيلندا، طلب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر، استخدام نظام FVS لمراجعة لعبة خلال لقاء نيوزيلندا.

وشهدت المباراة طلب أسامة نبيه مدرب منتخب مصر، طلب الاستعانة بتقنية مساعد الفيديو FVS في الدقيقة 63، لإمكانية احتساب ركلة جزاء، بعد سقوط أحمد كباكا داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء نظراً لعدم وجود خطأ.

وللتعرف على نظام FVS الذي يستخدم في كأس العالم للشباب بدلًا من الـVAR.. اضغط هنا