المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد عدم استخدامها أمام اليابان.. منتخب مصر يطلب تقنية FVS في كأس العالم للشباب ضد نيوزيلندا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:13 ص 01/10/2025
نظام FVS

نظام FVS

تعرض منتخب مصر للشباب للهزيمة أمام نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

والتقى منتخب مصر للشباب مع نظيره النيوزيلندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب.

وتذيل منتخب مصر مجموعته بدون أي نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان وفي الجولة الثانية أمام نيوزيلندا.

منتخب مصر يطلب تقنية FVS في كأس العالم للشباب

تغيب تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، عن مباريات كأس العالم للشباب 2025 المقامة حاليًا في تشيلي، بمشاركة المنتخب المصري بقيادة المدير الفني أسامة نبيه.

وفي غياب تقنية حكم الفيديو المساعد، يتواجد بالبطولة نظام FVS وهو ما يعني "مساعد الفيديو في كرة القدم".

ولم يستخدم منتخب مصر التقنية الجديدة في مباراة الجولة الأولى من البطولة أمام منتخب اليابان.

ولكن خلال مواجهة نيوزيلندا، طلب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر، استخدام نظام FVS لمراجعة لعبة خلال لقاء نيوزيلندا.

وشهدت المباراة طلب أسامة نبيه مدرب منتخب مصر، طلب الاستعانة بتقنية مساعد الفيديو FVS في الدقيقة 63، لإمكانية احتساب ركلة جزاء، بعد سقوط أحمد كباكا داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء نظراً لعدم وجود خطأ.

وللتعرف على نظام FVS الذي يستخدم في كأس العالم للشباب بدلًا من الـVAR.. اضغط هنا

مباراة مصر - شباب القادمة
كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب نيوزيلندا أسامة نبيه نظام FVS

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    14
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg