كلام فى الكورة
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

"آكل لحوم البشر".. سواريز والوجه القبيح في كرة القدم (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:22 م 06/09/2025
سوء سلوك جديد ارتكبه المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي، على خلفية قيامه بالبصق على أحد المسؤولين في الجهاز الفني لفريق سياتل الأمريكي.

الواقعة شهدت قيام سواريز بالبصق على أحد أعضاء الطاقم الفني لفريق سياتل، كما قام بمسك رقبة أحد لاعبي الفريق المنافس، في لقاء انتهى بخسارة إنتر ميامي بنتيجة 3-0، في نهائي بطولة كأس الدوريات.

وتعرض سواريز لعقوبة الإيقاف 6 مباريات في كأس الدوريين، بواقع 3 مباريات في مرحلة المجموعات ثم 3 مباريات في مرحلة خروج المغلوب.

تاريخ من المشاكل

يمتلك لويس سواريز تاريخًا من المشاكل والأزمات، كان أشهرها في لقاء أوروجواي وإيطاليا في كأس العالم 2014.

وقام المهاجم الأوروجوياني بعض كتف مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني، ليُعرَض للإيقاف على خلفية هذه الأزمة.

اعتذار

حرص سواريز على الاعتذار بعد هذا السلوك في لقاء سياتل الأمريكي، ليكتب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "كانت لحظة مليئة بالإحباط والتوتر، لقد ارتكبت خطأ وأعتذر بصدق".

وأضاف: "هذه ليست الصورة التي أرغب في تقديمها أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، وأمام ناديي الذي لا يستحق أن يتأثر بهذا الشكل".

لمشاهدة أزمات سواريز في الملاعب اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول لويس سواريز إنتر ميامي الدوري الأمريكي سياتيل

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

