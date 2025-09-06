ماذا فعل وسام أبو علي مع مشجع الأهلي في أمريكا؟ (صور)

سوء سلوك جديد ارتكبه المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي، على خلفية قيامه بالبصق على أحد المسؤولين في الجهاز الفني لفريق سياتل الأمريكي.

الواقعة شهدت قيام سواريز بالبصق على أحد أعضاء الطاقم الفني لفريق سياتل، كما قام بمسك رقبة أحد لاعبي الفريق المنافس، في لقاء انتهى بخسارة إنتر ميامي بنتيجة 3-0، في نهائي بطولة كأس الدوريات.

وتعرض سواريز لعقوبة الإيقاف 6 مباريات في كأس الدوريين، بواقع 3 مباريات في مرحلة المجموعات ثم 3 مباريات في مرحلة خروج المغلوب.

تاريخ من المشاكل

يمتلك لويس سواريز تاريخًا من المشاكل والأزمات، كان أشهرها في لقاء أوروجواي وإيطاليا في كأس العالم 2014.

وقام المهاجم الأوروجوياني بعض كتف مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني، ليُعرَض للإيقاف على خلفية هذه الأزمة.

اعتذار

حرص سواريز على الاعتذار بعد هذا السلوك في لقاء سياتل الأمريكي، ليكتب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "كانت لحظة مليئة بالإحباط والتوتر، لقد ارتكبت خطأ وأعتذر بصدق".

وأضاف: "هذه ليست الصورة التي أرغب في تقديمها أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، وأمام ناديي الذي لا يستحق أن يتأثر بهذا الشكل".

