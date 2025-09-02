شارك لاعبو منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا) في تدريبات الفريق الجماعية، التي جرت اليوم الإثنين، بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن المعسكر الممتد حتى التاسع من الشهر الجاري.

ويغادر منتخب مصر للشباب، إلى تشيلي في الـ13 من شهر سبتمبر الجاري، لاستكمال معسكره الختامي، والذي يأتي ضمن استعدادات صغار الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم في تشيلي.

تدريبات منتخب مصر

أدى منتخب مصر للشباب، تدريبه الأول اليوم الإثنين، خلال معسكره الذي تقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية، سيخوضها أمام الجبلين السعودي يوم الأربعاء المقبل، والشرطة العراقي يوم السبت المقبل، بينما سيكون اللقاء الثالث في التاسع من الشهر الجاري فى ختام المعسكر، ولم يتحدد الطرف الآخر بعد.

وتأتي استعدادات منتخب الشباب، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي، التي ستقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، وتضم مجموعة الفراعنة، كل من: اليابان، نيوزيلاندا وتشيلي.

قائمة منتخب مصر

جاءت قائمة منتخب مصر للشباب، على النحو التالي:

حراس المرمى: عبد المنعم تامر- أحمد وهب - أحمد منشاوي - حازم جمال.

خط الدفاع: محمد سيمر - أحمد نايل - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - مؤمن شريف - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - أحمد حيد - محمد السيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابرييل - عمر عبد المجيد - رضوان حمزاوي - محمد عبد الله - عمر سيد معوض - ياسين عاطف - حامد عبد الله - عمرو خالد بيبو - أحمد شرف - عمر خضر.

خط الهجوم: أدهم كريم - أيمن أمير - محمد هيثم.