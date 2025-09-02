المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

استعدادًا لكأس العالم.. منتخب مصر للشباب يؤدي مرانه الأول في معسكر سبتمبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:35 م 01/09/2025 تعديل في 02/09/2025
منتخب الشباب

صورة أرشيفية

شارك لاعبو منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا) في تدريبات الفريق الجماعية، التي جرت اليوم الإثنين، بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن المعسكر الممتد حتى التاسع من الشهر الجاري.

ويغادر منتخب مصر للشباب، إلى تشيلي في الـ13 من شهر سبتمبر الجاري، لاستكمال معسكره الختامي، والذي يأتي ضمن استعدادات صغار الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم في تشيلي.

بتواجد المحترفين.. أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

تدريبات منتخب مصر

أدى منتخب مصر للشباب، تدريبه الأول اليوم الإثنين، خلال معسكره الذي تقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية، سيخوضها أمام الجبلين السعودي يوم الأربعاء المقبل، والشرطة العراقي يوم السبت المقبل، بينما سيكون اللقاء الثالث في التاسع من الشهر الجاري فى ختام المعسكر، ولم يتحدد الطرف الآخر بعد.

وتأتي استعدادات منتخب الشباب، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي، التي ستقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، وتضم مجموعة الفراعنة، كل من: اليابان، نيوزيلاندا وتشيلي.

مصدر ليلا كورة: ثنائي ليفربول وأرسنال خارج قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشباب

قائمة منتخب مصر

جاءت قائمة منتخب مصر للشباب، على النحو التالي:

حراس المرمى: عبد المنعم تامر- أحمد وهب - أحمد منشاوي - حازم جمال.

خط الدفاع: محمد سيمر - أحمد نايل - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - مؤمن شريف - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - أحمد حيد - محمد السيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابرييل - عمر عبد المجيد - رضوان حمزاوي - محمد عبد الله - عمر سيد معوض - ياسين عاطف - حامد عبد الله - عمرو خالد بيبو - أحمد شرف - عمر خضر.

خط الهجوم: أدهم كريم - أيمن أمير - محمد هيثم.

منتخب مصر للشباب منتخب مصر تحت 20 سنة معسكر منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/522105/استعداد-ا-لكأس-العالم-منتخب-مصر-للشباب-يؤدي-مرانه-الأول-في-معسكر-سبتمبر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"استعدادًا لكأس العالم.. منتخب مصر للشباب يؤدي مرانه الأول في معسكر سبتمبر", "alternativeHeadline":"منتخب مصر للشباب يؤدي مرانه الأول في معسكر سبتمبر", "description": "شارك لاعبو منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا) في تدريبات الفريق الجماعية، التي جرت اليوم الإثنين، بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن المعسكر الممتد حتى التاسع من الشهر الجاري. ", "articleSection": "مباريات ودية - منتخبات", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/26/16771499105429202502200913591359-easy-resize-com2025_3_26_16_24.webp", "keywords": "منتخب مصر للشباب-منتخب مصر تحت 20 سنة-معسكر منتخب مصر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/522105/استعداد-ا-لكأس-العالم-منتخب-مصر-للشباب-يؤدي-مرانه-الأول-في-معسكر-سبتمبر", "articleBody": "شارك لاعبو منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا) في تدريبات الفريق الجماعية، التي جرت اليوم الإثنين، بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن المعسكر الممتد حتى التاسع من الشهر الجاري.ويغادر منتخب مصر للشباب، إلى تشيلي في الـ13 من شهر سبتمبر الجاري، لاستكمال معسكره الختامي، والذي يأتي ضمن استعدادات صغار الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم في تشيلي.بتواجد المحترفين.. أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالمتدريبات منتخب مصرأدى منتخب مصر للشباب، تدريبه الأول اليوم الإثنين، خلال معسكره الذي تقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية، سيخوضها أمام الجبلين السعودي يوم الأربعاء المقبل، والشرطة العراقي يوم السبت المقبل، بينما سيكون اللقاء الثالث في التاسع من الشهر الجاري فى ختام المعسكر، ولم يتحدد الطرف الآخر بعد.وتأتي استعدادات منتخب الشباب، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي، التي ستقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، وتضم مجموعة الفراعنة، كل من: اليابان، نيوزيلاندا وتشيلي.مصدر ليلا كورة: ثنائي ليفربول وأرسنال خارج قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشبابقائمة منتخب مصرجاءت قائمة منتخب مصر للشباب، على النحو التالي:حراس المرمى: عبد المنعم تامر- أحمد وهب - أحمد منشاوي - حازم جمال.خط الدفاع: محمد سيمر - أحمد نايل - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - مؤمن شريف - مهاب سامي.خط الوسط: أحمد خالد كباكا - أحمد حيد - محمد السيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابرييل - عمر عبد المجيد - رضوان حمزاوي - محمد عبد الله - عمر سيد معوض - ياسين عاطف - حامد عبد الله - عمرو خالد بيبو - أحمد شرف - عمر خضر.خط الهجوم: أدهم كريم - أيمن أمير - محمد هيثم.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/26/16771499105429202502200913591359-easy-resize-com2025_3_26_16_24.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 01T21:35: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-02T06:04:13+03:00", "datePublished" : "2025-09-01T21:35:00+03:00" }