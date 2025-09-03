يواصل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثالث على التوالي، وذلك على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور جميع اللاعبين.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تحت قيادة حلمي طولان، مباراتين وديتين أمام تونس يومي السبت والثلاثاء المقبلين، في إطار استعداداته للظهور في البطولة المنتظر انطلاقها في قطر بشهر ديسمبر المقبل.

بعد إصابة كريم فؤاد.. استدعاء ظهير سيراميكا لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب

تدريبات منتخب مصر

أدى لاعبو منتخب مصر تدريباتهم الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة تونس وديًا في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره تونس، خلال وديتين على ملعب هيئة قناة السويس، يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

كان قد كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن القائمة النهائية، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، كريم فؤاد، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.