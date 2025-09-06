المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة الشعلالي وثنائي مارسيليا وباريس.. تشكيل تونس في ودية منتخب مصر الثاني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:24 م 06/09/2025
غرفة ملابس تونس

غرفة ملابس منتخب تونس قبل مباراة مصر

أعلن سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه منتخب مصر الثاني في المباراة الودية التي ستجمعهما، مساء اليوم السبت.

ويظهر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ودية مصر وتونس في الثامنة مساء اليوم في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

ويتسلح المنتخب التونسي بالثنائي المخضرم محمد دراجر وغيلان الشعلالي، بجانب ثنائي رديف مارسيليا وباريس سان جيرمان أنيس دوبال وخليل العياري.

وجاء تشكيل منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد السلام الحلاوي

خط الدفاع: محمد دراجر، حمزة بن عبدة، محمد النصراوي، أنيس دوبال

خط الوسط: غيلان الشعلالي، معتز زمزمي، معز الحاج علي، أيمن حرزي

خط الهجوم: خليل العياري، أشرف الجبري

 

منتخب تونس حلمي طولان منتخب مصر الثاني

