أعلن سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه منتخب مصر الثاني في المباراة الودية التي ستجمعهما، مساء اليوم السبت.

ويظهر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ودية مصر وتونس في الثامنة مساء اليوم في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

ويتسلح المنتخب التونسي بالثنائي المخضرم محمد دراجر وغيلان الشعلالي، بجانب ثنائي رديف مارسيليا وباريس سان جيرمان أنيس دوبال وخليل العياري.

وجاء تشكيل منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد السلام الحلاوي

خط الدفاع: محمد دراجر، حمزة بن عبدة، محمد النصراوي، أنيس دوبال

خط الوسط: غيلان الشعلالي، معتز زمزمي، معز الحاج علي، أيمن حرزي

خط الهجوم: خليل العياري، أشرف الجبري