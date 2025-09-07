حلمي طولان يكشف سبب عدم اللعب بأجنحة أمام تونس

كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن سبب عدم اللعب بأجنحة خلال مباراة تونس الودية.

وفاز منتخب مصر أمام تونس، بهدف نظيف، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب 2025.. طالع التفاصيل من هنا

وقال حلمي طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اللاعبون التزموا بكافة التعليمات وما تدربنا عليه، على الرغم من أننا تجمعنا منذ 5 أيام فقط، بالتأكيد التنفيذ لم يكن بنسبة 100%".

ليس من الضروري اللعب بجناحين

وأوضح: "ليس من الضرورة اللعب بجناحين، من الممكن أن نلعب بمهاجمين مع تقدم الظهيرين، والحمد لله نجحنا في التسجيل أمام تونس، وأهدرنا انفرادين".

وشدد: "منتخب تونس قوي جدًا، ولديه 3 أو 4 محترفين في فرنسا، وهناك من تواجد في منتخب تونس الأول".

وأتم: "أبارك للمنتخب الأول الفوز على إثيوبيا، وإن شاء الله نفوز على بوركينا فاسو ونتأهل لكأس العالم".

ويلعب منتخب مصر أمام تونس، مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.