منتخب مصر المشارك في كأس العرب يتوجه إلى المغرب (صور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:08 ص 06/10/2025
توجه منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان، إلى المغرب استعدادا للمواجهة الودية التي ستجمع بين المنتخبين.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري.

وغادرت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان القاهرة في التاسعة من صباح اليوم متوجهة إلى المغرب، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يوم الخميس المقبل، ثم منتخب البحرين يوم 12 أكتوبر الحالي، ضمن الإعداد لبطولة كأس العرب.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 حتي 18 ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق وأعلن حلمي طولان قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب استعدادا لمعسكر أكتوبر. طالع القائمة من هنا

وللاطلاع على لقطات من بعثة منتخب مصر الثاني أثناء التوجه إلى المغرب تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

منتخب مصر المغرب البحرين حلمي طولان كأس العرب

